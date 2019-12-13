شرفي يشيد بالتحكم في النفس والبصيرة التي تحلى بها المسؤولون بغية حفظ النظام العام

أشاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, هذا الخميس بالجزائر, بالتحكم في النفس والبصيرة التي تحلى بها المسؤولون في مواجهة التجاوزات التي طالت بعض مراكز الاقتراع وهذا بغية حفظ النظام العام.

وقال شرفي, خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور الصحافة الوطنية والأجنبية, في رده حول التجاوزات التي طالت بعض مراكز ومكاتب التصويت في بعض المناطق, "لا ننكر حصول بعض التجاوزات في بعض المناطق تحول دون سريان الانتخاب بصفة هادئة والصعوبات التي تخلقها للمواطنين الراغبين في أداء واجبهم الإنتخابي".

لكن, بضيف المسؤول, "نشيد بالتحكم في النفس والبصيرة التي تحلى بها المسؤولون بغية حفظ النظام العام".

ولمواجهة هذه الصعوبات, قال السيد شرفي انه "تم إيجاد بديل بتحويل مكان اقتراع إلى أماكن أخرى أكثر أمنا".

من جهة أخرى, وبخصوص تظلمات المترشحين والطعون, قال السيد شرفي انه "يحق للمترشحين وممثليهم بتسجيل ملاحظاتهم في محاضر الفرز في حالة وجود تجاوزت وثم الطعن على مستوى المجلس الدستوري بعد صدور نتائج الانتخابات".

وبخصوص عدم إيجاد بعض المواطنين أسماءهم في سجلات الانتخاب, قال السيد شرفي ان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اعتمدت لأول مرة على بطاقية وطنية الكترونية ما ترتب عنه خلق مراكز تصويت جديدة في التقسيم الإداري و تحويل بعض المواطنين لها, داعيا في هذا السياق المواطنين إلى التوجه نحو مكاتب التوجيه للاطلاع على أماكن تواجد اسمهم في القوائم الجديدة ومركز تصويتهم.

كما ذكر المسؤول أن السلطة قد اتخذت قرار السماح لكل المواطنين والمواطنات بالانتخاب بالمركز الانتخابي المسجلين فيه حتى في حالة عدم حيازة بطاقة انتخاب, شريطة أن يكونوا مسجلين في القائمة الانتخابية وهذا بتقديم وثيقة رسمية تثبت هويتهم فقط.

وفيما يخص توقيت نهاية عملية الاقتراع قال شرفي أنه حدد على الساعة السابعة مساء (19 سا) بكل مراكز ومكاتب التصويت.

وحول سؤال بخصوص سير عملية فرز الأصوات, قال شرفي أنها ستتم بمراكز ومكاتب الاقتراع بحضور المنتخبين وممثلي المترشحين وهذا تحت إشراف اللجان الانتخابية البلدية والولائية برئاسة قاضي ونائبه الذي هو ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهذا لضمان شفافية اكبر في عملية الفرز.

اما بخصوص الإعلان عن نتائج الانتخابات, قال السيد شرفي انه "سيتم الإعلان عنها ما إن يتم جمع كل المعطيات الرسمية", مذكرا أن السلطة ستعلن عن النتائج الأولية وأن المجلس الدستوري سيعلن لاحقا عن النتائج النهائية للاقتراع.