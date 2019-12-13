ارتفاع أسعار النفط في ظل توقع "أوبك" نقصا في الإمدادات خلال 2020

ارتفعت أسعار النفط هذا الخميس، حيث عوضت بعض الخسائر التي منيت بها في الجلسة السابقة عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، مع تحول المعنويات في السوق إلى حالة من الارتياح بعد توقع أوبك نقصا في الإمدادات العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 4ر0 بالمائة، إلى 64 دولارا للبرميل، بعدما نزلت واحدا بالمائة الأربعاء بفعل زيادة المخزونات الأمريكية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، أو 2ر0 بالمائة، إلى 88ر58 دولار للبرميل، بعد تراجع بنسبة 8ر0 بالمائة في الجلسة السابقة.

وأفادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأربعاء ، إنها تتوقع عجزا بسيطا في سوق النفط العام المقبل، مما يشير إلى سوق أشد شحا مما كان متوقعا في السابق حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين لكبح الإمدادات حيز النفاذ.

ويمثل التنبؤ المعدل لأوبك خطوة جديدة للوراء عن توقعها الأولي لتخمة المعروض في 2020 مع بدء تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة.

و يذكر أن المخزونات الأمريكية في ارتفاع, حيث ارتفعت (مخزونات الخام الامريكي) الأسبوع الماضي بنحو غير متوقع بأكثر من 800 ألف برميل مقارنة مع توقعات بتراجع قدره 8ر2 مليون برميل .

وصعدت أيضا مخزونات المنتجات البترولية إذ زادت مخزونات البنزين بأكثر من خمسة ملايين برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بما يزيد قليلا عن أربعة ملايين برميل، وكلتاهما ارتفعت بأكثر من التوقعات.

و قد وافقت أوبك وحلفائها من دول منتجة للنفط خارج المنظمة, على تخفيض الإنتاج أكثر في محاولة لدعم أسعار النفط الخام بوجود إشارات وفرة في الإمداد تعود أساسا إلى ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وأوضحت المنظمة يوم الجمعة الماضية في بيان لها عقب اجتماعها في فيينا مع حلفائها أن المجموعة المنتجة للنفط ستخفض الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل إضافي يوميا ليبلغ بذلك إجمالي الخفض 7ر1 مليون برميل يوميا .

و يذكر نفس البيان إن "التعديل الإضافي سيكون ساري المفعول اعتبارا من 1 يناير من العام 2020 .

و منذ بداية 2016, تسعى دول أوبك و حلفائها من خارج المنظمة والتي تضخ ما يزيد على 40 بالمائة من النفط العالمي الى تقليص حجم الإنتاج , بهدف دعم الأسعار و إحلال توازن في السوق بين العرض و الطلب.