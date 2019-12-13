أشغال إعادة أرضية ملعب 5 جويلية 1962 تتقدم بوتيرة حسنة

تتقدم أشغال إعادة أرضية ملعب 5 جويلية 1962 (الجزائر) بوتيرة حسنة و حتى أثناء الليل ، حسبما أعلنته اليوم الخميس، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

و أوضحت الهيئة الكروية على موقعها الرسمي، بأنه بالإضافة إلى الفرقة التقنية للملعب التابعة لديوان المركب الأولمبي، محمد بوضياف، يوجد خبير جزائري للإشراف على إعادة تهيئة أرضية الملعب و يتعلق الأمر بعمار بوكعبوب، فيما تدخل خبير آخر أجني يدعى ماريان بيقو من مؤسسة "ناتورال قراس أفريكا"، لنزع العشب.

و حسب نفس المصدر فان الأشغال تتقدم بوتيرة حسنة حسب الرزنامة التي ضبطها الطاقم الفني في كل مراحلها كتسليخ العشب و تنظيف المساحة و التهوية التي أنجزت حتى الآن.

كما تمت تغطية أرضية الميدان للحفاظ على البذور ضد الحرارة المنخفضة و تمكينها من النمو كما ينبغي.

للتذكير’ فإن هدف ديوان المركب الأولمبي يتمثل في إنجاز أرضية ممتازة قبل شهر مارس المقبل، لتلبية حاجيات الأندية الجزائرية و المنتخبات الوطنية المدعوة للمشاركة في المنافسات القارية .

المصدر : وأج