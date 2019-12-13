نشرية خاصة : هبوب رياح قوية اليوم الجمعة بعدة ولايات من الشمال و الهضاب العليا

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة عن هبوب رياح قوية الجمعة بعدة ولايات من شمال الوطن والهضاب العليا.

ويتعلق الأمر بولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف والنعامة والبيض وتيارت وسعيدة والأغواط والجلفة والمسيلة وبسكرة، يضيف ذات المصدر.

ستكون الرياح غربية إلى شمالية غربية وتبلغ سرعتها 70/60 كلم/الساعة وقد تصل أو تفوق 80 كلم/الساعة، يضيف ذات المصدر، مشيرا إلى أن الرؤية ستكون ضعيفة بسبب تطاير الرمال .