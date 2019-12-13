تبون رئيسا جديدا للجمهورية بنسبة 58.15 بالمائة من أصوات الناخبين

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ،عن فوز المترشح الحر عبد المجيد تبون بـ 58.15 بالمائة من نسبة أصوات الناخبين المعبر عنها في الرئاسيات التي جرت هذا الخميس.

وأوضح شرفي في ندوة صحفية عقدها بقصر المؤتمرت عبد الطيف رحال بقصر الامم بالعاصمة أن المترشح عبد المجيد تبون فاز بـ 58.15 من أصوات الناخبين المعبر عنها بينما حل المترشح عبد القادر بن قرينة ثانيا بـ 17.38 بالمائة من الأصوات، فيما حاز المترشح عن حزب طلائع الحريات بن فليس علي بـ 10.55 بالمائة من أصوات الناخبين ونال المترشح عزالدين ميهوبي ثقة 07.26 بالمائة من أصوات الناخبين وحل المترشح عن جبهة المستقبل رابعا بـ 6.66 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.

وقد تحصل تبون على 4.945.116 صوت معبر عنه، أي بنسبة 58.15 بالمائة، حسب الأرقام المعلن عنها من قبل شرفي في ندوة صحفية خصصت للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وجاء في المرتبة الثانية المترشح عبد القادر بن قرينة الذي تحصل على 1.477.735 صوت معبر عنه، أي بنسبة 17.38 بالمائة.

وفي المرتبة الثالثة، تحصل المترشح علي بن فليس على 896.934 صوت معبر عنه، أي بنسبة 10.55 بالمائة، فيما حل المترشح عز الدين ميهوبي في المرتبة الرابعة بإحرازه على 617.753 صوت معبر عنه، أي بنسبة 7.26 بالمائة.

وجاء المترشح عبد العزيز بلعيد في المرتبة الخامسة بـ 566.808 صوت معبر عنه، أي بنسبة 6.66 بالمائة.

كما كشف شرفي ان نسبة التصويت داخل الوطن بلغت 41.13 بالمائة، أي ما يعادل 9.747.804 ناخب، في حين ان النسبة الإجمالية للمشاركة بما فيها الجالية في الخارج فقد بلغت 39.83 بالمائة. وأضاف المسؤول انه بعد عملية الفرز تم تسجيل 8.504.346 صوت معبر عنه و 1.243.458 صوت ملغى و 11.588 صوت متنازع عليه.

ويذكر أن المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، في الفترة ما بين 16 و 25 ديسمبر الجاري, حسب ما كشفت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها.