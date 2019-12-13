البطولة العربية الــ 10 للكانوي كاياك: الجزائر تنال المرتبة الثانية بــ17 ميدالية منها 5 ذهبيات

تحصل المنتخب الجزائري للكانوي كاياك على المرتبة الثانية في البطولة العربية العاشرة لفئتي الأواسط والأكابر (ذكور-إناث) ، التي اختتمت الخميس بمدينة "العلمين الجديدة" بمصر ، بعد جمعه لـ158 نقطة و حصده 17 ميدالية (5 ذهبيات ، 7 فضيات ، 5 برونزيات .

وفاز المنتخب المصري بالمرتبة الأولى برصيد 171 نقطة و حصده 18 ميدالية ، منها سبعة من المعدن النفيس وثماني فضيات إضافة إلى ثلاث برونزيات.

أما المرتبة الثالثة فقد عادت إلى منتخب العراق الذي حاز على 83 نقطة بانتزاع رياضييه لثماني ميداليات (5 ذهبيات، فضيتين و برونزية واحدة .وشاركت الجزائر في المنافسة العربية بــ 16 رياضيا في الفئتين (8 أكابر- 8 أواسط) منهم أربع فتيات (2 كبريات- 2 وسطيات .

وستكون هذه الدورة متبوعة مباشرة بالبطولة الإفريقية والمقررة بنفس المدينة ، أيام 13-14 و 15 من الشهر الجاري. واستعدادا للموعدين القاري والعربي، أجرى الفريق الوطني تربصين اثنين الأول من 3 إلى 17 نوفمبر، والثاني ما بين 25 نوفمبر و 9 ديسمبر بقيادة الناخب الوطني أزاون عبد الملك ، بسد تاقصابت بتيزي وزو . وتعد هاتين المنافستين "مرحلة تحضيرية بالنسبة للعناصر الوطنية المتأهلة إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية" حسب المديرة الفنية، آسيا عزوز- صادقي.

وتأهل إلى الأولمبياد كل من أميرة خريص "فردي-كاياك" وكمال آيت داوود -سيدي علي بودينة زوجي/تجذيف.

و حسب نفس المسؤولة ، تهدف المشاركة في هاتين البطولتين إلى حصد الرياضيين الجزائريين لأكبر عدد من النقاط "بهدف احتلال المرتبة الأولى حسب الفرق المشاركة".

المصدر: وأج