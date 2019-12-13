﻿قالمة: هلاك شخصين إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بقرية عين عمارة

لقي شخصان مسنان حتفهما إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون ليلة أمس الخميس إلى الجمعة بقرية عين عمارة بلدية هواري بومدين الواقعة نحو 35 كلم من الناحية الغربية لولاية قالمة، حسبما أفادت به خلية الإعلام والاتصال بالحماية المدنية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية لعين احساينية الذين تدخلوا في هذا الحادث وجدوا الضحيتين وهما شيخ يبلغ من العمر 90 سنة وعجوز في سن 79 سنة متوفيين داخل منزلهما الكائن بشارع شطيبي عمارة بذات القرية الواقعة على محور الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قالمة وقسنطينة.

وأوضحت الخلية نفسها بأن سبب وفاة الضحيتين يعود إلى إستنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء مضيفة بأنه قد تم نقل جثتي الضحيتين إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين احساينية.

المصدر : واج