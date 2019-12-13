اللجنة القضائية بالكونغرس تقر بالأغلبية مادتي اتهام بحق ترامب ضمن إجراءات العزل

أقرّت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية، مادتي الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب في إطار إجراءات العزل التي بدأها ديمقراطيو الكونغرس، لتتحول لائحة الاتهام للتصويت عليها من جانب مجلس النواب بكامل أعضائه للمرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، وفقا لما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وبعد جلسات استماع ماراثونية أمام اللجنة القضائية دامت لأسابيع، صوّت أعضاء اللجنة بأغلبية 23 عضوا مقابل 17 على مادتي الاتهام: وهما إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس، على أساس ما يرون أنه انتهاك للدستور بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق في أنشطة جو بايدن، خصمه الديمقراطي المحتمل في إنتخابات الرئاسة المقبلة، ونجل بايدن الذي كان يدير إحدى شركات الطاقة في أوكرانيا.

وصوّت النواب الديمقراطيون بإقرار مواد الاتهام، فيما صوّت الجمهوريون ضدّها وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يو.إس.إيه.توداي".

وستنتقل مادتي الاتهام للتصويت عليها من جانب جميع أعضاء مجلس النواب، والذي قد يجري الأسبوع المقبل، ليتم تمريرها من ثمّ إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية حال التصويت عليه في مجلس النواب الذي يسطر عليه الديمقراطيون.

ويجب أن يصوّت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (67 سيناتوراذ على الأقل) لصالح عزل ترامب حتى يخرج من منصبه، على أن يحل نائبه مايك بنس محله.

ويرى الديمقراطيون، أن الرئيس ضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق خصمين سياسيين هما بايدن ونجله، من خلال تعليق لقاء له مع الرئيس الأوكراني وتجميد إرسال مساعدات أمنية مهمة تُقدر بـ391 مليار دولار كورقتي ضغط على كييف، وهو ما اعتبروه تقديم لمصالحه الشخصية على مصلحة البلاد وتهديد لنزاهة الانتخابات والأمن القومي الأمريكي.