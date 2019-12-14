مـقتـل أربـعة رهـائن في شـمال شــرق نيـجيـريا

أعلنت منظمة "العمل ضد الجوع" الدولية للإغاثة أن أربعة من موظفيها الرهائن لدى جماعة مسلحة قتلوا بشمال شرق نيجيريا بعد قضائهم خمسة أشهر في الأسر.

وقالت المنظمة في بيان السبت انها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن جماعة مسلحة تتبع بوكو حرام قتلت أربعة من موظفيها كانوا قد تعرضوا للاختطاف في شهر جويلية الماضي لينضافوا إلى رهينة آخرى كانت قد لقيت نفس المصير في شهر سبتمبر على أيدي العناصر المسلحة ذاتها معربة عن ادانتها "بأشد العبارات لهذه الأعمال الوحشية".

وقالت انها تشعر بأسف عميق لعدم الاستجابة لدعواتها للإفراج عن الرهائن مجددة دعوتها إلى "الإفراج فورا عن الرهينة الباقية لدى الجماعة المسلحة".

وادان إدوارد كالون،منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا،قتل الرهائن،قائلا في بيان ان "العنف ضد موظفي الإغاثة الإنسانية يعرض للخطر حصول المتضررين من النزاع المسلح على المساعدات التي يحتاجونها بشدة". و وصفت فيه الأمم المتحدة الوضع في شمال شرق نيجيريا بأنه "أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم" مقدرة أن نحو سبعة ملايين نسمة بحاجة لمساعدات هناك.

يذكر أن منظمة "العمل ضد الجوع" كانت قد أعلنت في يوليو الماضي أن أحد موظفيها وسائقين اثنين وثلاثة من العاملين بوزارة الصحة قد خطفوا قرب بلدة داماساك بولاية بورنو حيث ينشط مسلحو جماعة بوكو حرام التي أعلنت تمردها عن نظام أبوجا في عام 2009.