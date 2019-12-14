3 مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملاحق لعقود البحث واستغلال المحروقات

14/12/2019 - 12:33

صدر في العدد 76 من الجريدة الرسمية، ثلاث (3)  مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود و ملاحق لعقود البحث عن المحروقات  واستغلالها لفائدة سوناطراك وشركائها سيتم تنفيذها طبقا للتشريع و التنظيم  المعمول بهما. 

ويتضمن المرسوم الأول الموافقة على الملحق بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر 1992  للبحث عن المحروقات و استغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و "منزل  لجماط" (الكتلتان : 215 و405).

وأبرم هذا الملحق بالعقد في 2 أكتوبر 2019 بالجزائر بين الشركة الوطنية  سوناطراك و شركات" ب ت برتامينا الجيريا اكسبلورازي برودكسي" و"تالسمان  (الجيريا) ب.ف"  و"ريبسول  اكسبلوراسيون 405 أ.س.أ".

بالنسبة للمرسوم الثاني فيتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات  واستغلالها في المساحة المسماة ''رقان II" و الذي تم ابرامه بالجزائر في 6  اكتوبر 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك. 

أما المرسوم الثالث، فتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها  المبرمة بالجزائر في 20 اكتوبر 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد  المحروقات (ألنفط) وسوناطراك.

و تتعلق هذه العقود بالمساحات التي تسمى "الحايد II" ( الكتلة: 208 أ) و  "الهجيرة II" (الكتلتان: 416 أ و 417)  و "غارة البويب II" ( الكتلة  426  د).

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