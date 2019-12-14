3 مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملاحق لعقود البحث واستغلال المحروقات

صدر في العدد 76 من الجريدة الرسمية، ثلاث (3) مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود و ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة سوناطراك وشركائها سيتم تنفيذها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

ويتضمن المرسوم الأول الموافقة على الملحق بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر 1992 للبحث عن المحروقات و استغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و "منزل لجماط" (الكتلتان : 215 و405).

وأبرم هذا الملحق بالعقد في 2 أكتوبر 2019 بالجزائر بين الشركة الوطنية سوناطراك و شركات" ب ت برتامينا الجيريا اكسبلورازي برودكسي" و"تالسمان (الجيريا) ب.ف" و"ريبسول اكسبلوراسيون 405 أ.س.أ".

بالنسبة للمرسوم الثاني فيتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ''رقان II" و الذي تم ابرامه بالجزائر في 6 اكتوبر 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و سوناطراك.

أما المرسوم الثالث، فتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بالجزائر في 20 اكتوبر 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك.

و تتعلق هذه العقود بالمساحات التي تسمى "الحايد II" ( الكتلة: 208 أ) و "الهجيرة II" (الكتلتان: 416 أ و 417) و "غارة البويب II" ( الكتلة 426 د).