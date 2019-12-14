رؤساء وقادة دول يهنئون رئيس الجمهورية المنتخب

هنأت الولايات المتحدة الامريكية الجزائر على اجراء الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، معربة عن تطلعها الى التعاون مع الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، بغية "تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة"، حسب ما جاء اليوم السبت في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح ذات المصدر أن "الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الجزائر على إجراء لانتخابات الرئاسية"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر تجمعهما شراكة مفيدة لكلا البلدين تتسم بالاحترام".

و الولايات المتحدة الامريكية --يؤكد البيان-- إلى "العمل مع الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".

وأضافت وزارة الخارجية الامريكية في بيانها أن "الشعب الجزائري عبر عن تطلعاته ليس فقط من خلال صناديق الاقتراع، بل في الشوارع كذلك"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلمية".

من جانبها هنأت الحكومة الاسبانية الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية المنظمة يوم 12 ديسمبر 2019 معتبرة الجزائر"شريكا استراتيجيا"لإسبانيا تقيم معه تعاونا "مثاليا"في عديد المجالات.

وقد أكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الاسبانية السبت أن حكومة اسبانيا "واثقة من مواصلة تعميق العلاقات مع الجزائر في هذه المرحلة الجديدة من الاصلاحات مما يسمح بالاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الجزائري و ضمان استقرار البلد".

وبهذه المناسبة، ذكرت الحكومة الاسبانية أن الجزائر "شريك استراتيجي لإسبانيا في المنطقة المغاربية ، حيث تقيم معها تعاونا مثاليا في العديد من المجالات" معربة عن أمل اسبانيا في "مواصلة هذا التعاون مع الجزائر خدمة لشعبينا والمنطقة الأورو-متوسطية بأكملها".

للتذكير، فإن السيد عبد المجيد تبون فاز بالانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 بنسبة بلغت 58.15 بالمائة، بعيدا عن بقية المترشحين وهم عبد القادر بن قرينة بنسبة 17.38 بالمائة، علي بن فليس بنسبة 10.55 بالمائة، عز الدين ميهوبي، ب7.26 بالمائة وعبد العزيز بلعيد، بنسبة بلغت 6.66 بالمائة.

للتذكير، فإن السيد عبد المجيد تبون فاز بالانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 بنسبة بلغت 58.15 بالمائة، بعيدا عن بقية المترشحين وهم عبد القادر بن قرينة بنسبة 17.38 بالمائة، علي بن فليس بنسبة 10.55 بالمائة، عز الدين ميهوبي، ب7.26 بالمائة وعبد العزيز بلعيد، بنسبة بلغت 6.66 بالمائة.

ملك البحرين يهنئ رئيس الجمهورية المنتخب تبون ويشيد بالعلاقات"الوطيدة"التي تجمع البلدين

هنأ ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مشيدا بالعلاقات"الوطيدة"التي تجمع البلدين.

وأعرب ملك البحرين، في برقية التهنئة، عن"خالص تهانيه" للسيد تبون، متمنيا له"كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار"، مشيدا في نفس الوقت ب"العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين".

كما بعث ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية المنتخب، متمنيا له"كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

كما هنأ رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، السيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

محمود عباس يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون ويتطلع لتعزيز العلاقات بين الجزائر و فلسطين مستقبلا

هنأ رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، هذا السبت، السيد عبد المجيد تبون، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، معربا عن تطلعه للعمل معه من أجل تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين الشعبين والبلدين في جميع المجالات.

وأكد السيد عباس، في برقية التهئنة، أن انتخاب السيد تبون رئيسا للجزائر"دليل على ثقة الشعب الجزائري الشقيق بقيادتكم الحكيمة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة الجزائر نحو المزيد من الديمقراطية وتحقيق طموحات الشعب الجزائري الشقيق"، معربا عن ثقته بأن الجزائر"ستجتاز هذه الظروف الحالية نحو المزيد من الرخاء والازدهار".

وأعرب الرئيس الفلسطيني، في البيان عن"تطلعه" للعمل مع القيادة الجزائرية من أجل "تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين شعبينا وبلدينا في جميع المجالات"، متقدما بالشكر للجزائر"لدورها التاريخي والمتواصل الذي لعبته في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة" على طريق نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

رئيس الدولة الاماراتي يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون

بعث رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ببرقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019.

بدورهما، بعث كل من نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ملوك ورؤساء وشخصيات يهنئون الرئيس الجديد تبون إثر فوزه في الانتخابات

هنأ ملوك و رؤساء وشخصيات من الدول العربية الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون اثر انتخابه رئيسا للجمهورية أول أمس الخميس.

ووجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى السيد تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجزائر.

كما هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عبد المجيد تبون اثر فوزه في الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر.

وبنفس المناسبة، قدم رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي تهانيه للرئيس الجديد و أعرب في بيان له عن خالص تهانيه للجزائر بنجاح الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن فوز السيد تبون بمنصب رئيس الجمهورية.

وبارك رئيس البرلمان العربي للرئيس تبون على "الثقة الكبيرة" التي حصل عليها من الشعب الجزائري، متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه الرئاسية.

وثمن عاليا الوعي الكبير الذي تحلى به الشعب الجزائري في الحفاظ على أمن و إستقرار الجزائر.

للتذكير, تحصل السيد تبون على المرتبة الاولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الخميس بنسبة بلغت 58.15 بالمائة، متبوعا بالمترشح عبد القادر بن قرينة, رئيس حركة البناء الوطني، في المركز الثاني بنسبة 17.38 بالمائة، بينما جاء علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات في المركز الثالث بنسبة 10.55 بالمائة من الأصوات.

وتحصل عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي على نسبة 7.26 بالمائة في المركز الرابع، بينما حل المترشح عبد العزيز بلعيد, رئيس جبهة المستقبل، خامسا بنسبة 6.66 بالمائة من الأصوات.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يهنئ رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز هذا السبت، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الخميس.

وأعرب الملك سلمان, في برقية تهنئة، للسيد تبون،"باسمه واسم الشعب السعودي عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية" و ب"المزيد من التقدم والازدهار للشعب الجزائري".

كما هنأ ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان السيد تبون، معربا له عن "أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح"و للشعب الجزائري"المزيد من التقدم والرقي".

الرئيس التونسي قيس سعيد يهنئ رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون

قدم الرئيس التونسي، قيس سعيد، هذا السبت، تهانيه للسيد عبد المجيد تبون اثر فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الخميس.

وأعرب الرئيس التونسي، في اتصال هاتفي مع السيد تبون، عن تمنياته له ب"النجاح والتوفيق"، كما عبر"عن أمله في مزيد من التعاون بين تونس والجزائر الشقيقة وفتح آفاق جديدة في هذا الاطار لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين وآمالهما في بناء مستقبل مشترك".

للتذكير، فاز عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 58,15 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.