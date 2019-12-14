﻿البطولة الافريقية للألواح الشراعية"بيك تكنو 293": 14 بحارا جزائريا حاضرا في موعد جربة

يمثل 14 بحارا جزائريا، منهم اربع فتيات، الجزائر في البطولة الافريقية للالواح الشراعية"بيك تكنو 293"، المقررة في جزيرة جربة (تونس) من 16 الى 22 ديسمبر الجاري، حسبما القائمة التي كشفت عنها اليوم السبت الاتحادية الجزائرية للالواح الشراعية، في صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وتوجّه المنتخب الجزائري بقيادة المدرب خير الدين بوساحة اليوم السبت الى جربة للمشاركة في هذه الطبعة الجديدة ، الى جانب ممثلي بلدان، ليبيا، مصر وتونس، الذين سيتنافسون في فئات اقل من 15 سنة، أقل من 17 سنة، اقل من 19 سنة والمفتوح (+ 19 سنة).

وفي الندوة الصحفية التي نشطها رئيس الاتحادية التونسية للشراع، عبد الكريم درويش الاسبوع الفارط، أوضح هذا الأخير أن" كل الترتيبات إتُخدت لضمان تنظيم جيد لهذه التظاهرة الرياضية المهمة"، مضيفا ان الاتحادية وبمساعدة وزارة الشباب والرياضة ستوفر 30 لوحة شراعية من نوع بيك تيكنو لفائدة 293 مشارك.

واعلن انه سيتم خلال هذه البطولة تقديم اول عرض في افريقيا للوحة الاولمبية الجديدة (اي كيو فويل) التي سيتم اعتمادها في اولمبياد 2024 وذلك بحضور واشراف مبتكر هذه اللوحة والمسؤول عن التسويق في الاتحاد الدولي لهذه الرياضة.

المصدر : واج