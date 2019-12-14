بطولة فرنسا المفتوحة في الحوض الصغير : شوشار يحطم رقمين قياسيين وطنيين أنجي

حطم السباح الدولي الجزائري، رمزي شوشار، رقمين قياسيين جزائريين في 200 متر على الصدر و 400 متر أربع سباحات، في بطولة فرنسا المفتوحة للسباحة بالحوض الصغير (25 مترا)، الجارية وقائعها بين 12 و 15 ديسمبر بمدينة أنجي (فرنسا).

وخلال سهرة الجمعة، إحتل شوشار الذي يسبح تحت الوان نادي سانت رافييل للسباحة، الصف الثاني لنهائي"ب" لسباق 200 متر على الصدر بتوقيت (2 د 11 ثا 36 ج)، خلف الفرنسي أنطوان مارك (2 د 10 ثا 69 ج) وقبل الفرنسي الآخر، ماتيو روتون (2 د 11 ثا 89 ج).

وكان الرقم الوطني السابق بحوزة مواطنه، منصف بلمان (2 د 11 ثا 55 ج)، منذ بطولة الجزائر المفتوحة بالحوض الصغير 2018.

كما حسّن شوشار (22 سنة)، صبيحة اليوم السبت، الرقم القياسي الوطني لسباق 400 متر أربع سباحات، باعتلائه المرتبة الرابعة لمجموعته التصفوية بزمن (4 د 15 ثا 06 ج)، حيث كان الرقم السابق بحوزته (4 د 16 ثا 59 ج)، منذ بطولة الجزائر المفتوحة بالحوض الصغير، فبراير-2019، وذلك في انتظار خوضه للسباق النهائي أمسية اليوم السبت.

للتذكير، نال السباح الجزائري، أسامة سحنون (نادي سباحي مارسيليا)، عند افتتاح البطولة، الميدالية البرونزية للنهائي "أ" 100 متر فراشة بزمن (51 ثا 67 ج).

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية