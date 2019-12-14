إستئناف الـرحلات الجوية بين بنغازي وطـرابـلس هــذا الأحــد

أعلنت مصادر ليبية هذا السبت، عودة الرحلات الجوية بين مطار بنينا في بنغازي ومطار معيتيقة الدولي بطرابلس إعتبارا من يوم غد الأحد وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأكدت شركة طيران البراق عبر صفحتها في "فيسبوك"اليوم، بدء طيران الشركة رحلاتها بين معيتيقة وبنينا غدا الأحد، مشيرة إلى توفر حجز تذاكر من هذا اليوم، حيث يعمل بالمطار اربعة شركات وطنية ليبية هي (الخطوط الليبية، والبراق وليبيا للطيران ، الى جانب الخطوط الجوية الافريقية).

وكانت الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس قد توقفت لأكثر من ثلاثة أشهر بعد إغلاق مطار معيتيقة في مطلع سبتمبر الماضي بسبب الإشتباكات المسلحة في طرابلس، إلى أن مطار معيتيقة عاد للعمل مجددا الخميس الماضي.

من جهة أخرى، تجددت الاشتباكات، في منطقة وادي الربيع جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في منطقة وادي الربيع الواقعة جنوب تاغوراء شرق العاصمة طرابلس، تلك المنطقة التي تبعد عن مركز العاصمة حوالي 37 كيلو مترا.

وتشن القوات الموالية للواء حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الليبية، وتخوض معارك ضد قوات موالية للحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي.

وتسببت المعارك بين الجانبين في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الإشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية