اكتشاف أعمق نقطة على كوكب الأرض

كشفت دراسة جديدة أن أعمق نقطة على الأرض تقع تحت نهر جليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية لمسافة تمتد لنحو 3500 متر تحت مستوى سطح البحر.

وجاء في الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة (كاليفورنيا) أن أعمق نقطة على الأرض تقع تحت نهر جليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية لمسافة تمتد لنحو 3500 متر تحت مستوى سطح البحر, تحت نهر دينمان الجليدي.

وأوضح المشرف على الدراسة ماثيو مورليغام, أن هذا الاكتشاف حصل باستخدام تقنية جدية تسمى (بيد مشين) وجاء بعد سلسلة أبحاث استمرت عدة أشهر.

وأضاف أن التحدي الأكبر الذي واجه العلماء خلال هذه الدراسة هو أن القارة القطبية الجنوبية ضخمة جدا باعتبار أنها أكبر من الولايات المتحدة والمكسيك مجتمعين.