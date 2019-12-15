ضيوف برنامج"ساعة نقاش" يدعون إلى بناء توافق وطني واسع عبرحوارجامع

دعا ضيوف برنامج "ساعة نقاش" للقناة الأولى إلى بناء توافق وطني واسع عبر حوار جامع كشرط لنجاح الإصلاحات التي أعلن الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون عن إلتزامه بتجسيدها.

وفي هذا الإطار يرى أستاذ القانون بوجمعة صويلح أن استرجاع الثقة المفقودة تبدو أولوية في الظرف الحالي عبر إجراءات تهدئة تطمئن المجتمع و فتح حوار جامع شامل لا يقصي أحدا حفاظا على أمن البلد والوضع السياسي ولامتصاص الغضب الشعبي

من جهته يعتقد نورالدين بن براهم رئيس جمعية أضواء رايتس أن المستعجل حاليا هو المحافظة على الإنسجام المجتمعي الجزائري، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل في المرحلة المقبلة القاعدة الإجتماعية المرافقة، مشددا على أهمية الحوار لأنه أكثر إنتاجا للأفكار المختلفة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية