وزارة العمل تدعو الى ضرورة احترام نسبة 3 بالمئة الخاصة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسن تيجاني هدام على ضرورة مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في عالم الشغل مشددا على ضرورة احترام نسبة 3 بالمئة الخاصة بتوظيف هذه الفئة، فيما كشف وزير التكوين المهني والتمهيين عن اتفاقية شراكة لتكوين هذا الفئة وللتكوين في صناعة الاعضاء الاصطناعية.

ووعدوزير العمل خلال افتتاح الصالون الدولي للأعضاء الصناعية اليوم بذل المجهودات لترقية ذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على المكتسبات، وتدعيم دور مفتشيات العمل للسهرعلى تطبيق التشريع الخاص بمنح ثلاثة بالمئة من المناصب لهذه الفئة، اضافة الى تشجيع خلق مؤسسات مصغرة وتحسين نوعية الاجهزة والاعضاء الاصطناعية.

ومن جانبه أعلن وزير التكوين المهني والتمهين دادة موسى بلخير عن عزم وزارة التكوين استحداث تخصص في صناعة الاعضاء الاصطناعية الموجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة .

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية