حكومة الوفاق الوطني: السفارة الليبية في القاهرة علقت عملها

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس أن السفارة الليبية في القاهرة علقت عملها اعتبارا من الأحد.

وافاد بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني "أعلنت السفارة الليبية في القاهرة تعليق العمل انطلاقا من اليوم إلى حين إشعار آخر".

ونقل البيان عن القائم بأعمال السفارة في القاهرة، فوزي تنتوش، قوله "إن تعليق العمل يأتي نظرا للوضع الأمني والخروقات التي تعرضت لها عدة مرات في الفترة الأخيرة والابتزاز المتواصل للحصول على الأموال"، ولم يوضح القائم بالأعمال طبيعة هذه الخروقات أو الجهة التي تقف وراءها، لكنه أكد أن "العمل جار مع الجهات الأمنية المصرية لوضع حد لتلك التجاوزات وتأمين السفارة بالشكل المطلوب".

وقال تنتوش انه "حال الوصول إلى صيغة من شأنها أن تحقق الأمن للموظفين والتأمين لمبنى السفارة سيتم العودة فورا لمباشرة الموظفين واستئناف العمل".

وكانت وزارة الخارجية الليبية قالت الجمعة الماضي في بيان أن "مجموعة لا تنتمي للسفارة ولا تربطها أي علاقة وظيفية معها اقتحمت مقرها في القاهرة".

وأوضحت أن هذه المجموعة كتبت بيانا يشير إلى أن "موظفي السفارة الليبية في القاهرة انحازوا لما وصفه بالحكومة الليبية المؤقتة" في شرق البلاد وذلك في "محاولة للابتزاز والحصول على المال"، وأكدت أن البيان المتداول "مزور".

وتتبع السفارة الليبية في مصر لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة حيث توجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط إحداهما في العاصمة طرابلس برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر.