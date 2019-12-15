ألعاب القوى/بطولة العالم-2020 داخل القاعة: الجزائري تريكي حاضرا في موعد نانكان

يبقى الاختصاصي في القفز، ياسر محمد الطاهر تريكي حاليا، الممثل الجزائري الوحيد في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة من 13 إلى 15 مارس 2020 بنانكان (الصين)، حسب ما عُلم اليوم الأحد لدى الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وتوضح الهيئة الاتحادية التي تشير بأن عدائين آخرين قد يلتحقون قريبا بتريكي في مونديال القاعة، ما يلي:" نؤكد مشاركة تريكي في المونديال القادم داخل القاعة. يبقى فقط معرفة الاختصاص الذي سيشارك فيه بين الوثب الطويل أو الوثب الثلاثي".

ومن بين العدائين الجزائريين المحتملين في موعد نانكان، صاحب المسافات نصف الطويلة، توفيق مخلوفي، المتوج بميدالية فضية في أولمبياد 2016 بريو و الذي سيكثف من تحضيراته تحسبا لأولبياد-2020 بطوكيو.

وتم اتخاذ قرار إسناد تنظيم مونديال-2020 داخل القاعة إلى نانكان يوم 26 نوفمبر 2017 على حساب بلغراد (صربيا) وتورون (بولونيا).

ولضمان السير الحسن للتظاهرة، أنشأ المنظمون ملعبا جديدا لألعاب القوى على مستوى الحظيرة الأولمبية لنانكان التي احتضنت عدة تظاهرات من بينها أولمبياد الشباب لدورة-2014.