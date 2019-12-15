عمادة الصيادلة ببشار تحذر من استعمال أدوية حقائب السفر " غير المعتمدة"

وجهت عمادة الصيادلة لمنطقة بشار من خلال نائب رئيس مجلسها الجهوي ، الاحد، تحذيرا إلى المواطنين لعدم استعمال المنتجات الصيدلانية غير المعتمدة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأوضح إلياس طيب بوزار " أنه من واجبنا تحذير المواطنين سيما منهم المرضى بخصوص استعمال الأدوية التي أدخلت بطريقة غير قانونية إلى الوطن (أدوية حقائب السفر) من قبل بعض الأشخاص".

وقال أن هذه الأدوية غير المدرجة ضمن المسار الرسمي لاستيراد المنتجات الصيدلانية تمثل" خطرا حقيقيا يهدد صحة المواطنين"، مشيرا الى هذه المنتجات يجري تسويقها بطريقة غير قانونية رغم الأخطار التي يمكن أن يتسبب فيها للمريض.

وأكد بوزار " أنه ينبغي حظر تسويق هذه الادوية من قبل هؤلاء الأشخاصي باعتبار أن الصيادلة لوحدهم لديهم هذا الحق الشرعي في ذلك".

واصاف قائلا: "باعتباري عضو مجلس عمادة الصيادلة لمنطقة بشار التي تجمع صيادلة ولايات بشار وأدرار وتندوف والبيض والنعامة ي وضامنين لأخلاق المهنة لأنشطتنا ، فإنه يتعين علينا تحذير كافة الصيادلة المسجلين لدينا وكذا المواطنين والمرضى والتنديد بممارسات التسويق الغير قانوني لهذا النوع من المنتجات الصيدلانية ".

وتعتزم عمادة الصيادلة للجنوب الغربي التي تجمع 500 صيدلي بهذه المنطقة من الوطن والتي كانت قد حذرت أيضا خلال مارس الماضي السكان من الإفراط في تناول دواء " ديكساميتازون" ( نوع من المضادات الحيوية الستيريودية)ي القيام بدور فاعل مع قطاع الصحة لمكافحة تسويق هذه المنتجات الصيدلانية التي تمس أيضا بالإقتصاد الوطني ي يضيف السيد بوزار.