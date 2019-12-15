﻿بطولة فرنسا المفتوحة في الحوض الصغير/ 100 متر سباحة حرة: سحنون ينال الميدالية البرونزية

إفتك السباح الدولي الجزائري، أسامة سحنون، الميدالية البرونزية لسباق 100 متر سباحة حرة، أمسية اليوم الأحد، في اختتام بطولة فرنسا المفتوحة للسباحة بالحوض الصغير (25 مترا)، التي جرت وقائعها بين 12 و 15 ديسمبر بمدينة أنجي (فرنسا).

ودخل سحنون في الصف الثالث للنهائي"أ"في تخصص السباق السريع 100 متر سباحة حرة بتوقيت (47 ثا 43 ج)، خلف الفرنسي ماكسيم غروسي المتوج بالذهب (46 ثا 10 ج)، ومواطنه جيريمي ستارفيوس الذي نال الفضية (47 ثا 02 ج).

وابتعد سحنون (27 سنة) الذي يسبح تحت ألوان نادي سباحي مارسيليا عن الرقم القياسي الجزائري الذي يحوزه (46 ثا 42 ج) منذ بطولة فرنسا لسنة 2017.

وبهذه النتيجة، أضاف إبن مدينة قسنطينة، البرونزية الثانية له خلال هذا الموعدن حيث نال، الخميس الفارط، الميدالية البرونزية للنهائي "أ" 100 متر فراشة بزمن (51 ثا 67 ج).

وخلال نفس البطولة، حقق مواطنه، رمزي شوشار، الناشط بألوان نادي سانت رافاييل، نتائج مرضية بتحطيمه رقمين قياسيين جزائريين في تخصصي 200 متر على الصدر و 400 متر أربع سباحات.

وإحتل شوشار (22 سنة)، أمس السبت، المرتبة الأولى للنهائي"ب"لسباق 400 متر أربع سباحات، بتوقيت (4 د 13 ثا 09 ج)، متفوقا على الفرنسيين رومان فان موين (4 د 20 ثا 56 ج) وأنطونين بونال (4 د 21 ثا 17 ج)، تواليا.

وسبق للدولي الجزائري خلال التصفيات الصباحية، تحسين الرقم القياسي الوطني بزمن (4 د 15 ثا 06 ج)، حيث كان الرقم السابق بحوزته (4 د 16 ثا 59 ج)، منذ بطولة الجزائر المفتوحة بالحوض الصغير، شهر فبراير-2019.

وخلال سهرة الجمعة، إحتل رمزي شوشار، الصف الثاني للنهائي"ب"لسباق 200 متر على الصدر بتوقيت (2 د 11 ثا 36 ج)، خلف الفرنسي أنطوان مارك (2 د 10 ثا 69 ج) وقبل الفرنسي الآخر، ماتيو روتون (2 د 11 ثا 89 ج)، محطما بذلك الرقم القياسي الجزائري.

وكان الرقم الوطني السابق بحوزة مواطنه، منصف بلمان (2 د 11 ثا 55 ج)، منذ بطولة الجزائر المفتوحة بالحوض الصغير 2018.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج