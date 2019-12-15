منطقة التبادل الحر القارية الافريقية : مصادقة الجزائر على الإتفاقية ستسمح لها بالحصول على مقعد في مجلس الوزراء

ستسمح مصادقة الجزائر على إتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية لها بالمشاركة في المفاوضات المتعلقة بتشغيلها وأيضا في مجلس الوزراء التابعة لذات المنطقة، حسبما أفاد هذا الأحد، بيان لوزارة التجارة.

وأوضح المصدر نفسه أن مصادقة الجزائر على الإتفاقية سيسمح للبلد"بالمشاركة بشكل حثيث في المفاوضات، كدولة طرف، في المسائل المتعلقة بتشغيل هذه منطقة التبادل الحر، لاسيما المسائل التي تظل عالقة وتلك المتعلقة بالقواعد الأصلية وبولوج سوق الخدمات".

كما جاء في البيان ذاته أن هذه المصادقة ستسمح أيضا للجزائر"بالحصول على مقعد في مجلس الوزراء لمنطقة التبادل الحر القارية الافريقية الحرة وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ مختلف نصوص المنطقة وبإعداد المرحلة الثانية للمفاوضات التي ستعالج الملكية الفكرية والمنافسة وكذا الاستثمار".

وصادقت الجزائر هذا الاحد، بالعاصمة الغانية أكرا منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، خلال اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة المنعقد بأكرا بحضور وزير التجارة سعيد جلاب.

بهذه المصادقة تكون الجزائر العضو الثلاثين (30) من مجموع الدول الافريقية التي تنظم رسميا إلى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية.

وتعتبر منطقة التجارة الحرة لإفريقيا منطقة جغرافية قارية يتم فيها تداول السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

هذا ودخلت منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية حيز الخدمة في 30 مايو بهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية تسيير النشاطات والاستثمارات.

المصدر : واج