عليوي للإذاعة : ضرورة إعادة النظر في قانون استغلال الأراضي الفلاحية 03/2010

دعا الأ

مين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي إلى إعادة النظر في قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة2010/03 والذي يعتبره مجحفا بحق القطاع الفلاحي ككل.

وأوضح، في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، هذا الاثنين، أن القانون يعد مجحفا في حق القطاع خصوصا فيما يتعلق بحق ديوان الأراضي الفلاحية في تقسيم الأراضي وفي مدة حيازتها ،حيث تراجع إلى 40 سنة، مضيفا أن الحكومة أنذاك فرضت رأيها حتى على النواب واعتمدت القرار المذكور الذي انتهى به المطاف إلى تفتيت الأراضي بين الفلاحين ولمدة 40 سنة بعدما كان 100 سنة.

ونوه ضيف القناة الأولى بقانون 87/19 معتبرا إياه الأفضل لأنه –حسبه- وحد القطاع الفلاحي ومنح الفلاحين القيمة في النظام التعاوني وحق الإنتفاع الدائم كأنها ملكية للفلاحين وورثته.

ورأى عليوي، الموجود على رأس الإتحاد منذ سنوات، أن هناك عديد الأمور التي بإمكانها النهوض بالقطاع من بينها، كما قال، "الملكية" أي تمليك الفلاح لأرضه ليشعر بأنها ملكه وليس عاملا فيها لفترة وجيزة ليتخلى عنها لاحقا مشيرا إلى أن الفلاح يعاني تهميشا حقيقيا، والإتحاد الوطني عاني بدوره خلال العشريتين أو الثلاثين سنة الماضية بسبب غياب استراتيجة واضحة في قطاع الفلاحة.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية