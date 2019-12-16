وفاة المطرب محمد العماري عن عمر يناهز 79 سنة

توفي اليوم الاثنين المطرب محمد العماري بمستشفى عين النعجة العسكري عن عمر يناهز 79 سنة .

ورافق الراحل كبار نجوم الأغنية الجزائرية في سنوات مجدها ، وأدى أغنيات علقت بذاكرة الجزائريين على غرار "جزائرية" و"رانا هنا"، كما مثل الجزائر في عدة مواعيد دولية وعربية.

وكان الفنان قد كرم عدة مرات في السنوات الأخيرة وفاجأ خلالها الجمهور بصوته الذي حافظ على خصوصيته.

محمد العماري من مواليد سنة 1940 بالجزائر العاصمة بحي القصبة العتيق, بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة عندما غنى في الأعراس والمناسبات العائلية ولفت الانتباه إلى أدائه المميز.

وعرف الراحل بأسلوبه المميز في الغناء وكذا في الظهور، حيث شكل نجومية منفردة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، كما كان صوته المميّز معروفا لدى غالبية الجمهور الذي حضر حفلاته أو تابعه عبر التلفزيون طوال سنوات.

المصدر : الاذاعة الجزائرية