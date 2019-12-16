مولودية الجزائر تستقبل القوة الجوية العراقية في مباراة العودة بتشاكر

16/12/2019 - 10:37
رياضة, كرة القدم
تستقبل مولودية الجزائر سهرة اليوم نادي القوة الجوية العراقية ضمن لقاء الاياب ضمن ثمن النهائي لكأس العرب للأندية الابطال بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة ليلا .
المولودية المتعادلة من دون اهداف في لقاء الذهاب تسعى الى مواصلة المشوار رغم ان المهمة لن تكون سهلة امام الممثل العراقي .
في الرابطة الأولى الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر والرائد شباب بلوزداد يتصدر مباريات الجولة الرابعة عشر المقررة بملعب عمر حمادي ببولوغين .
المصدر : الاذاعة الجزائرية