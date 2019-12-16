مولودية الجزائر تستقبل القوة الجوية العراقية في مباراة العودة بتشاكر

16/12/2019 - 10:37

تستقبل مولودية الجزائر سهرة اليوم نادي القوة الجوية العراقية  ضمن لقاء الاياب ضمن ثمن النهائي لكأس العرب للأندية الابطال بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة ليلا .

 المولودية المتعادلة من  دون اهداف  في لقاء الذهاب تسعى الى مواصلة المشوار رغم ان المهمة لن تكون سهلة  امام الممثل العراقي  .

 في الرابطة الأولى الداربي العاصمي  بين اتحاد الجزائر والرائد شباب بلوزداد يتصدر مباريات الجولة الرابعة عشر المقررة بملعب عمر حمادي ببولوغين  .

 المصدر : الاذاعة الجزائرية

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