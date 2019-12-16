مولودية الجزائر تستقبل القوة الجوية العراقية في مباراة العودة بتشاكر

تستقبل مولودية الجزائر سهرة اليوم نادي القوة الجوية العراقية ضمن لقاء الاياب ضمن ثمن النهائي لكأس العرب للأندية الابطال بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة ليلا .

المولودية المتعادلة من دون اهداف في لقاء الذهاب تسعى الى مواصلة المشوار رغم ان المهمة لن تكون سهلة امام الممثل العراقي .

في الرابطة الأولى الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر والرائد شباب بلوزداد يتصدر مباريات الجولة الرابعة عشر المقررة بملعب عمر حمادي ببولوغين .

المصدر : الاذاعة الجزائرية