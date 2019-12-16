مختصون للإذاعة:ملفات ثقيلة تنتظر الرئيس المنتخب لاحداث النقلة النوعية التي تستجيب لتطلعات الجزائريين

اتفق المشاركون في برنامج "الخلفية والقرار" للقناة الإذاعية الأولى هذا الإثنين على صعوبة التحديات التي تواجه الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون لإحداث النقلة النوعية التي تستجيب لتطلعات الجزائريين في مختلف المجالات خاصة المجالين السياسي والاقتصادي.

واعتبر العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي الشريف ان هناك "ملفات ثقيلة تنتظر الرئيس المنتخب لإحداث النقلة النوعية التي تستجيب لمتطلبات الجزائريين خدمة للمرحلة المقبلة".

ويرى المتحدث ذاته أن "الرئيس تبون سيكون صانع هذه النقلة النوعية" مبرزا ان هناك أجندة تحدد خارطة الطريق لتنفيذ أهم البرامج لإحداث التغيير المنشود الذي يتطلب –حسبه- الكثير من الوقت.

من جهته يعتقد الخبير الدستوري والناشط الحقوقي عبد العالي زعلاني أن "الحراك الشعبي سيكون بمثابة السند للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون لتنفيذ برنامجه الرئاسي" واصفا اياه بالحركة الديموقراطية الدافعة للعمل الميداني.

وقال في السياق ذاته "رغم اختلاف الآراء داخل الحراك إلا انه يمثل اثراءً للحركة الديموقراطية في الجزائر ومصدر قوة للرئيس" مضيفا أن بناء جسور الثقة بالصدق بين الرئيس المنتخب والشعب الجزائري آلية من شأنها تكريس أخلاقية الحياة السياسية للمسار الديموقراطي.

المصدر:الإذاعة الجزائرية