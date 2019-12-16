نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى 76ر66 دولارا للبرميل

أنهى سعر خامات أوبك الأسبوع المنصرم مرتفعا حيث بلغ 76ر66 دولار الجمعة الماضية, حسب المعطيات التي أوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الاثنين على موقعها الإلكتروني.

و سجل سعر خامات أوبك ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسعر الذي بلغه الخميس الفارط, حيث كان قد استقر عند 81ر65 دولار للبرميل .

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري, والخام العربي الخفيف السعودي, وخام التصدير الكويتي, وخام مربان الإماراتي, والإيراني الثقيل, والبصرة الخفيف العراقي, وخام السدر الليبي, وخام بوني النيجيري, وخام ميرايات الفنزويلي, وجيرا سول الانغولي, ورابي الخفيف الغابوني, وأورينت الاكوادوري, وزافيرو لغينيا الاستوائية, و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد أنهت جلسة الجمعة مرتفعة , حيث بلغ خام برنت تسليم جانفي بلندن 22ر65 دولارا للبرميل بارتفاع بـ 02ر1 دولار أو 6ر1 بالمائة.

وفي نيويورك, أنهى خام القياس الأمريكي تسليم ديسمبر الجلسة عند 07ر60 دولارا مرتفعا بـ 5ر1 بالمائة او 89 سنتا.

و يأتي تحسن الأسعار بعد الإعلان عن التوصل الى اتفاق تجاري مبدئي بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهتها, تواصل دول منظمة أوبك و البلدان غير الأعضاء, على رأسهم روسيا مجهوداتها قصد دعم أسعار الخام, حيث توج الاجتماع السبع لما يسمى اوبك + بالاتفاق على زيادة تخفيضاتهم لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

و بذلك سيبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها 7ر1 مليون برميل يوميا.

بالإضافة إلى ذلك , ستواصل العديد من الدول المشاركة, وخاصة المملكة العربية السعودية مساهماتها الطوعية الإضافية, و سيكون هذا التعديل الإضافي ساري المفعول اعتبارا من 1 جانفي 2020 ويخضع للتوافق التام من قِبل كل دولة مشاركة في إعلان التعاون.

و تعتزم المنظمة وحلفائها في اطار ما يسمى " أوبك+" عقد اجتماع غير عادي في 6 مارس المقبل بفيينا, علما أن أجال اتفاق تخفيض الإنتاج تنتهي في 31 مارس 2020.

و سيسبق هذا الاجتماع غير عادي الاجتماع الـ 18 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك-خارج أوبك بفيينا و المكونة من سبعة بلدان أعضاء في منظمة أوبك (الجزائر و السعودية و الإمارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فينزويلا) و بلدين غير عضوين في المنظمة (روسيا و كازاخستان).

أما بالنسبة للاجتماع الـ 178 العادي لندوة منظمة الأوبك فقد تمت برمجته لـ 10 جوان 2020 بالعاصمة النمساوية.

