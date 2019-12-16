أبو ردينة : لا انتخابات "دون القدس الشرقية "

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ، نبيل أبو ردينة ، اليوم الإثنين ، أن قضية إجراء الانتخابات تصويتا وترشحا داخل القدس الشرقية غير قابلة للمساومة أو التفاوض، ولا انتخابات دون ذلك.

وأضاف أبو ردينة ، في تصريح مساء اليوم ، أن موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من قضية القدس ومقدساتها هو الذي أفشل الدولة ذات الحدود المؤقتة ، وأنه بدون القدس لا دولة ولا سلام ولا استقرار لأحد.

وشدد أبو ردينة ، على أن القدس كانت وستبقى الخط الأحمر لكل الشعب الفلسطيني ، ولن يسمح لأحد بأن يتجاوزه. وكانت آخر انتخابات رئاسية قد أجريت عام 2005 ، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.

وحسب القانون الأساسي الفلسطيني، يفترض أن تجري الانتخابات كل أربع سنوات، لكن الانقسام الفلسطيني ، حال دون إجراء انتخابات جديدة منذ ذلك الوقت.

وكان من المفترض أن تجري انتخابات رئاسية عام 2009 وأخرى تشريعية عام 2010 ولكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى.

المصدر : وأج