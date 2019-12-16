طالب جزائري من "معهد الحياة" يفوز بالميدالية البرونزية في "أولمبياد العلوم الدولي للناشئين"

فاز الطالب الجزائري أحمد مردوخ فارس بن فيصل بن عيسى بالميدالية البرونزية في " أولمبياد العلوم الدولي للناشئين" في نسخته الـــ16 التي نظمتها وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية بالتعاون مع جامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حسب ما علم اليوم الاثنين من مصدر دبلوماسي.و عرفت المسابقة منافسة شديدة بمشاركة 400 طالب و طالبة ممثلين لــ 70 دولة ".

وعرفانا بهذا التتويج الذي يشرف الجزائر ، أقامت سفارة الجزائر بالدوحة احتفالية على شرف الطالب الجزائري الذي يدرس سنة أولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا بمعهد الحياة في القرارة بولاية غرداية.

للإشارة ، أولمبياد العلوم الدولي للناشئين مسابقة سنوية مخصصة للطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر (16) عاما ويتم تنظيمه في شهر ديسمبر من كل سنة.

وتم تأسيس هذه المسابقة " تقديرا لأهمية العلوم الطبيعية في التعليم العام للشباب والفتيات في جميع جوانب حياتهم" ، وتعد "حدثا تعليميا وتربويا بحتا يعزز الاهتمام بالعلوم والرياضيات بين طلبة المدارس للوصول إلى مستويات مشجعة في البحث والتطوير ، فضلا عن تحدي الطلبة الموهوبين ، وتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة تطوير مواهبهم في العلوم الطبيعية ".

المصدر: وأج