مجمع "تونيك": حريق يتسبب في إتلاف 10 أطنان من الورق ولا خسائر بشرية

تسبب الحريق الذي شب الاثنين بالمجمع العمومي للورق و التعليب "تونيك" ببوإسماعيل بتيبازة في إتلاف 10 أطنان من الورق فيما لم تسجل اي خسائر بشرية حسب ما أفادت به مديرة الاتصال للمجمع نبيلة اوشار.

وشب الحريق في حدود الساعة الثانية زوالا من نهار اليوم عندما كان العمال بصدد تحويل الورق ومن وحدة الاسترجاع الى وحدة صناعة الورق الصحي التابعة لوحدة تحويل المواد الأولية للورق بالمنطقة الصناعية الثانية لمجمع تونيك الكائنة ببلدية الشعيبةي حسب ذات المصدر.

وتبقى أسباب الحريق الذي فتحت بشأنه المصلحة الأمنية للمجمع و كذا مصالح الضبطية القضائية المختصة اقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات و ظروف إندلاعه "مجهولة" حسب المصدر ذاته.

ولم يتسبب الحريق في اي خسائر بشرية حسب السيدة اوشار التي شددت على ان عملية إنتاج الورق هي الاخرى لم تتأثر او تتوقف عن العمل على اعتبار ان الحريق شب خارج مستودع تخزين الورق الذي كان موجها للاسترجاع بغرض صناعة الورق الصحي.