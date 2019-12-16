المحترف الثاني /الجولة الـ14: أولمبي المدية يتوج بطلا لمرحلة الذهاب

تُوج أولمبي المدية باللقب الخريفي لمرحلة الذهاب بفضل فوزه العريض على مولودية سعيدة (4-1)، ليُحلّق وحيدا في مركز الطليعة، قبل جولة واحدة عن نهاية مرحلة الذهاب، ليؤكد طموحه في العودة سريعا لقسم النُخبة، اليوم الاثنين، بمناسبة إجراء مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

واستعرض المتصدر أولمبي المدية بالثقيل عند استقباله مولودية سعيدة (4-1)، تجسدت بأربعة أهداف كاملة، رُغم البداية الموفقة للزوار بافتتاح بوابة التهديف عند الدقيقة (15) بواسطة بن عيادة من ركلة جزاء. لكن بعد ثلاث دقائق فقط، انطلقت الآلة الهجومية لأبناء "التيطري" بقيادة المتألق توفيق الغوماري، الذي سجل ثنائية في الشوط الأول في ظرف دقيقتين (د 18) و (د 20).

ومع انطلاق المرحلة الثانية، أضاف الغوماري هدفه الثالث (د46)، ليتصدر بذلك قائمة هدافي المحترف الثاني برصيد 10 أهداف، لينهي مدان المهرجان التهديفي لأصحاب الضيافة (د 85)، مُهديا بذلك النقطة (31) للأولمبي، التب تسمح له بالتتويج رسميا باللقب الشرفي لمرحلة الذهاب، مستفيدا من تعثر مطارده المباشر وداد تلمسان. بالمقابل تبقى المولودية السعيدية في الصف التاسع (17 ن).

وتعثر الوصيف وداد تلمسان بميدان جاره أولمبي أرزيو (1-1)، ضمن داربي الغرب، وكان أصحاب الأرض سباقين للتسجيل عبر بحاري (د 14)، قبل أن يعدل طويل (د 43) الكفة لفريق "الزيانيين" ويقتسم الفريقين نقاط المواجهة. وبهذا يحافظ "الوداد" على مركز الوصافة بمجموع 26 نقطة بفارق خمسة نقاط كاملة عن الرائد، في حين يتواجد أولمبي أرزيو في المرتبة التاسعة (17 ن).

وحقق سريع غليزان الأهم في لقاء مُتقلب ضد ضيفه أمل بوسعادة (2-1)، ومنح المهاجم المخضرم فاهم بوعزة، التقدم للمحليين من ركلة جزاء (د 31)، لتشهد الدقائق الأخيرة من المقابلة إثارة كبيرة في اللعب، حيث تمكن "البوسعادية" من تعديل النتيجة في الدقيقة 90+2 بفضل احميدة صالح، وفي حين اعتقد الجميع نهاية اللقاء بالتعادل، أهدى عيش، هدف الانتصار للمحليين بعد دقيقتين (د 90+4)، لتتوتر الأعصاب وحكم اللقاء يطرد اللاعب زيدان بتلقيه بطاقتين صفراوين (د 90+5)، وبالتالي أحرز "السريع" انتصارا غاليا يضعه في المركز الثالث (24 ن) بمعية أمل الأربعاء.

بدوره أحرز أمل الأربعاء فوزا مهما على ضيفه جمعية وهران بثنائية نظيفة (2-0)، حيث حسم فريق "الزرقا" الأمور في الشوط الثاني بفضل هدفي زرماني (د 51) و عميري (د 58) من ركلة جزاء، ليتموقع "الأمل" في الصف الثالث (د 24) مناصفة مع غليزان. في حين تراجعت "الجمعية" إلى المركز السادس (20 ن) مع سكيكدة.

وأطاحت مولودية العلمة في عرينها بشبيبة بجاية (2-1)، بفضل ثنائية زرقين (د 36) و (د 52)، بينما قلّص نبيل خلاف النتيجة لفريق "البجاوية" من ركلة جزاء (د 61)، وعلى ضوء هذه النتيجة ارتقت المولودية العلمية للرتبة الخامسة بمفردها (21 ن)، في حين تبقى الشبيبة البجاوية مع المهددين بالنزول بتواجدها بالصف الـ 15 (10 ن) ومقابلة منقوصة.

وعادت شبيبة سكيكدة بنقطة ثمينة من معقل دفاع تاجنانت (1-1)، في مقابلة متكافئة، حُسمت أمورها في أولى فترات الشوط الثاني، عندما وقع شايب الدور (د 48) هدف المحليين، قبل أن يرد عليه الزوار سريعا بواسطة، حداد (د 51).

وبالتالي حافظت الشبيبة السكيكدية على الصف السادس (20 ن) لكن مناصفة مع جمعية وهران.

من جانبه، وقعت جمعية الخروب في مصيدة التعادل بملعبها أمام متذيل الترتيب اتحاد الحراش (2-2)، وسجل "الخروبية" مبكرا بواسطة ثنائية بوشوارب (د 10 و 21)، غير أن العاصميين عرفوا كيفية مخادعة أصحاب الضيافة وافتكاك نقطة التعادل في الشوط الثاني، بهدفي كرواني (د 33) و عبدات (د 85). لتتراجع الجمعية الخروبية نحو المرتبة الثامنة (19 ن)، خلف الشبيبة السكيكدية، السادسة (20 ن) بمعية ج.وهران.

حقق اتحاد عنابة عملية ممتازة بديار مولودية بجاية برجوعها فوزا ثمينا (1-2)، حيث تقدموا في اللقاء بهدف بالح (د 16)، قبل أن يعدل سلطان (د 26)، ليتمكن "هدّاف" الفريق العنابي، عبد الماليك هادف، من تسجيل هدف الفوز في الرمق الأخير (د 90+2)، ويحتل أبناء مدينة "بونة" المرتبة التاسعة (18 ن)، أما مولودية بجاوية قتتواجد عند الصف الـ13 (16 ن) ولقاء ناقص.

النتائج الكاملة والترتيب

أولمبي أرزيو - وداد تلمسان 1 - 1

سريع غليزان - أمل بوسعادة 2 - 1

أمل الأربعاء - جمعية وهران 2 - 0

أولمبي المدية - مولودية سعيدة 4 - 1

جمعية الخروب - اتحاد الحراش 2 - 2

مولودية العلمة - شبيبة بجاية 2 - 1

مولودية بجاية - اتحاد عنابة 1 - 2

دفاع تاجنانت - شبيبة سكيكدة 1 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي المدية 31 14

2. وداد تلمسان 26 14

3. سريع غليزان 24 14

--. أمل الأربعاء 24 14

5. مولودية العلمة 21 14

6. جمعية وهران 20 14

--. شبيبة سكيكدة 20 14

8. جمعية الخروب 19 14

9. اتحاد عنابة 18 14

10. مولودية سعيدة 17 14

--. أولمبي أرزيو 17 14

--. دفاع تاجنانت 17 14

13. مولودية بجاية 16 13

14. أمل بوسعادة 14 14

15. شبيبة بجاية 10 13

--. اتحاد الحراش 10 14.