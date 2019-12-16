المحترف الأول /الجولة الـ14 : الرائد يسقط في "الداربي" العاصمي ونادي بارادو يستعيد نشوة الفوز

سقط شباب بلوزداد، متصدر بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، في "الداربي" العاصمة أمام اتحاد الجزائر، مضيعا بذلك لقب مرحلة الذهاب، في حين استعاد نادي بارادو نشوة الفوز بعد إطاحته بالجار نصر حسين داي، بينما عرفت المرتبة الثالثة "تزاحما" بين خمسة أندية، اليوم الاثنين، برسم الجولة 14 من المنافسة.

وانهزم رائد البطولة، شباب بلوزداد خلال تنقله الى ملعب عمر حمادي بالعاصمة، أمام اتحاد الجزائر بهدف دون مقابل، أمضاه المخضرم ربيع مفتاح في الدقيقة (77).

وحرمت هذه الخسارة، تشكيلة "العقيبة" من افتكاك اللقب الرمزي، بطل مرحلة الذهاب، إلا أنها تبقى في المرتبة الأولى ب28 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الملاحق مولودية الجزائر، في الوقت الذي يبتعد فيه أبناء "سوسطارة" عن الخطر، بصعودهم إلى المرتبة العاشرة بمجموع 17 نقطة.

وفي داربي الغرب الجزائري، أطاح أولمبي الشلف بمضيفه مولودية وهران بنتيجة (1 - 2)، الأمر الذي سمح لـ"الشلفاوة" بالتقدم في الترتيب إلى الصف الـ11 بمجموع 15 نقطة رفقة نجم مقرة، بينما يبقى "الحمراوة" في المرتبة الثالثة ب19 نقطة.

نفس العملية أنجزها اتحاد بلعباس، عندما عاد إلى الديار بالزاد كاملا، في "رحلته" إلى الصحراء، بفوزه على شبيبة الساورة ببشار بهدف أمضاه المهاجم مولود مترف في الربع ساع الأخير.

وعلى إثر هذا الفوز، يلتحق "العباسية" بأبناء الجنوب في الصف الثالث، برصيد 19 نقطة لكل منهما.

من جانبها، انتزعت شبيبة القبائل تعادلا، بطعم الفوز، أمام المضيف أهلي برج بوعريريج بهدف لمثله، حيث كان "الكناري" متقدما في النتيجة عن طريق لاعبه تافني بعد عشرين دقيقة من البداية، ليدرك "البرايجية" التعادل قبل نهاية المرحلة الأولى عبر بلعميري.

وتحتل الشبيبة المرتبة الثامنة بمجموع 18ن، رفقة أبناء "البرايجية" في نفس المنصب والرصيد.

وانتهت مباراة جمعية عين مليلة بالضيف شباب قسنطينة بالتعادل السلبي وهي النتيجة التي لا تخدم أي طرف، كونهما يريدان الارتقاء أكثر في الترتيب العام.

وتحتل "لاصام" الصف الثالث رفقة أربعة فرق أخرى من بينها "السياسي" بمجموع 19 نقطة، لكل منهم.

من جهة أخرى، أدخل نادي بارادو مضيفه نصر حسين داي "غرفة الانعاش" عندما أذاقه هزيمه مرة على أرضه ب(3-1)، في لقاء أبدع فيه شبان الأكاديمية.

وعلى إثر هذه النتيجة، تتأزم وضعية "النصرية" بتقهقرها إلى المركز 15 وما قبل الأخير، ب12 نقطة، وبات المدرب المستقدم منذ حوالي شهر ونصف، لخضر عجالي، يعيش وضعا صعبا على رأس العارضة الفنية، كون التشكيلة العاصمية لم تحقق معه الفوز منذ مجيئه.

أما "الباك" فبالرغم من الفوز إلا أنه يبقى في ذيل الترتيب ب11 نقطة، منقوصا من أربع مباريات.

من جهته، لم يفوت فريق نجم مقرة فرصة استضافته لاتحاد بسكرة ليحقق عليه الفوز بهدف نظيف أمضاه أكرم دمان، في لقاء عرف طرف بوعافية من جانب "البساكرة" في الدقيقة (90+4).

وبهذا الفوز يبتعد النجم قليلا عن الخطر، بارتقائه إلى الصف العاشر مؤقتا ب15 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه أبناء "الزيبان" المرتبة ال11 ب14 نقطة رفقة نصر حسين داي.

وعرفت هذه الجولة أربع حالات طرد، وكانت خلال لقاءات: أهلي برج بوعريريج-شبيبة القبائل، ونجم مقرة-اتحاد بسكرة، وكذا شبيبة الساورة-اتحاد بلعباس التي عرفت إخراج لاعبين اثنين بالبطاقة الحمراء.

بالمقابل، تأجل اللقاء الذي يجمع بين مولودية الجزائر و وفاق سطيف إلى تاريخ لاحق، بسبب انشغال المولودية بالكأس العربية.