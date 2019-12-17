الاتحادية الجزائرية تنصب رسميا الأطقم الفنية لمختلف المنتخبات الوطنية

أشرفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, بالتنسيق مع المديرية الفنية الوطنية, على التنصيب الرسمي لمختلف الأطقم الفنية الوطنية لفئات الشباب, أمس الاثنين بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر), حسب ما أفاد به بيان الهيئة الفدرالية هذا الثلاثاء.

وترأس حفل التنصيب, رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) خير الدين زطشي, بحضور كل من المدير الفني الوطني عامر شفيق و مساعده عبد الكريم بن عودة.

و أوضح زطشي ان اختيار مختلف الأطقم الفنية المشكلة بنسبة "مائة بالمائة" من خبرات و كفاءات جزائرية تم "بعد فترة تفكير و تشاور معمقة, وذلك وفق الإستراتيجية التي وضعتها المديرية الفنية الوطنية", مؤكدا بالمناسبة ان "هذه الأطقم الفنية تملك كامل الصلاحية و لها الورقة البيضاء للقيام بمهامها المختلفة, شريطة بلوغ الأهداف المسطرة في المواعيد التنافسية المقبلة, منها التأهل إلى المرحلة النهائية من كأس أمم إفريقيا 2021 لفئتي اقل من 17 و 20 سنة".

وحرص رئيس الاتحادية على تجديد تأكيده على استعداد هيئته "الدائم" لتوفير كل الإمكانيات اللازمة التي تسهل عمل مختلف الأطقم الفنية و تساعدها على بلوغ أهدافها, موضحا أن هذه المنتخبات الوطنية ستلعب عدة مقابلات و ستشارك في دورات من اجل الاحتكاك أكثر بالمستوى العالي, ويتعين عليها التحلي "بالصرامة و المثابرة و الاقتداء بالمنتخب الوطني للأكابر الذي أحرز اللقب الإفريقي سنة 2019".

تشكيلة الاطقم الفنية :

-- منتخب اقل من 15 سنة (ذكور): ارزقي رمان (مدرب), مراد آيت الطاهر (مساعد اول) , عبد الكريم صابر شريف (مساعد ثاني).

-- منتخب اقل من 17 سنة (ذكور): محمد لاسات (مدرب), مراد سلطاني (مساعد), مساي مرواني (مدرب الحراس).

-- منتخب اقل من 20 سنة (ذكور): صابر بن سماعين (مدرب), العربي مرسلي (مساعد), رضا غريتلي (مدرب الحراس).

-- منتخب اقل من 17 سنة (اناث): ندير معداسي (مدرب), صابرينة دلهوم (مساعدة), نجاة فدول (مدربة حارسات المرمى).

-- منتخب اقل من 20 سنة (اناث): احمد لعريبي (مدرب), نادية بلالة (مساعدة), احمد بوليفا (مدرب حارسات المرمى).