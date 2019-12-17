ضبط أزيد من 05 قناطير من الكيف المعالج بالنعامة

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, هذا الاثنين بولاية النعامة, من ضبط كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بأزيد من خمسة قناطير, حسب ما أفاد به الثلاثاء, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر, أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي, يوم 16 ديسمبر 2019 إثر دورية تفتيش بمنطقة واد العرعار ببلدية جنين بورزق, ولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية, كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بخمسة قناطير و14 كيلوغرام, في حين حجز عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من سيدي بلعباس وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية, 25 كيلوغرام و600 غرام من نفس المادة".

من جهة أخرى, "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, 07 مولدات كهربائية ومطرقة ضغط, فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة, شخصا على متن مركبة سياحية محملة بـ 1020 وحدة من مادة التبغ الموجهة للتهريب".

