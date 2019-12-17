أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات

17/12/2019 - 15:32

يرتقب تساقط أمطار رعدية مصحوبة أحيانا بتساقط البرد على عدة ولايات الوطن بداية من ظهيرة اليوم الثلاثاء، حسب ما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و أوضح المصدر ذاته أن الولايات المعنية ،هي وهران و مستغانم و الشلف و غليزان و معسكر و سيدي بلعباس و سعيدة و تيارت و تيسمسيلت، حيث تتراوح كميات الأمطار المتساقطة بين 30 و 50 مم طيلة صلاحية النشرية التي تمتد من الثلاثاء على الساعة الثالثة زولا إلى الأربعاء (6 صباحا)

كما تخص هذه النشرية ولايات تيبازة و الجزائر العاصمة و البلدية و بومرداس و تيزي وزو و بجاية و البويرة و المدية و عين الدفلى و شمال الجلفة و المسيلة، حيث تتراوح كميات الأمطار المتساقطة بين 30 و 50 مم طيلة صلاحية النشرية التي تمتد من الأربعاء على الساعة الثالثة صباحا إلى التاسعة ليلا مع توقع هبوب رياح.

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