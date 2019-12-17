الحكومة البريطانية تطرح تعديلات على قانون الخروج من الإتحاد الأوروبي

أكد عضو مجلس الوزراء البريطاني مايكل كوف، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستُدخل تعديلات على قانون مغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست" تمنع بموجبها تمديد الفترة الانتقالية لما بعد ديسمبر 2020.

وأشار كوف إلى أن نواب مجلس العموم الجدد سيحصلون على وقت كافٍ قبل التصويت على مشروع القانون نهاية الأسبوع الجاري.

للتذكير فإن المرحلة الانتقالية التي عقبت طلب مغادرة المملكة المتحدة رسمياذ الاتحاد الأوروبي تنتهي بحلول شهر ديسمبر المقبل، وتتيح بنود الاتفاق الحالية تمديد الفترة بموافقة الطرفين.

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس الاثنين عزمها عرض مشروع قانون اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" على البرلمان من أجل التصويت عليه يوم الجمعة القادم.

وقال متحدث باسم مكتب بوريس جونسون، رئيس الوزراء، أن الحكومة خططت لبدء العملية في البرلمان نهاية الأسبوع الجاري بطريقة دستورية مناسبة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)

ومشروع قانون اتفاقية الانسحاب هو التشريع الذي سيمكن بريطانيا من المضي قدما في إتمام عملية الخروج من الاتحاد والتي من المفترض أن تتم بحلول 31 يناير المقبل.