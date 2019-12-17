الفاف: حفل تسليم الشارات الدولية للحكام هذا الأربعاء

تنظم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، حفل تسليم الشارات للحكام والحكام المساعدين الدوليين لسنة 2020، هذا الأربعاء بمقر الفيدرالية، حسبما كشفت عنه هذه الهيئة على موقعها الرسمي الثلاثاء.

وسيحضر هذا الحفل، رئيس الفاف، خير الدين زطشي، رفقة محمد غوتي، رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، يضيف المصدر.

قائمة الحكام والحكام المساعدين لسنة 2020 هي نفسها التي كانت خلال 2019، والتي تعرف تواجد "عميد" الحكام الحاليين في الجزائر، مهدي عبيد شارف، وهو حكم دولي منذ سنة 2011، رفقة مساعده عبد الحق ايتشعلي (2009).

وفيما يتعلق بالسيدات، فإن اللجنة الفيدرالية للتحكيم، جددت الثقة في نفس القائمة المعتمدة خلال السنة المنقضية والتي تضم كل من: مصطفاي محجوبة وعثمان لمياء (حكمتان ساحة) ووهاب أسماء فريال والغالي حنان ( مساعدات).

قائمة الحكام والحكام المساعدين 2020:

حكام ساحة: بكواسة لطفي (2016)، بكواسة إلياس (2019)، بوخالفة نبيل (2017)، غربال مصطفى (2014)، بن براهم لحلو (2016)، عبيد شارف مهدي (2011)، مصطفاي محجوبة (2018) وعثمان لمياء (2018).

الحكام المساعدون: عبد الحق ايتشعلي (2009)، عمر بوعبد الله (2007)، زرهوني عباس أكرم (2017)، سراج محمد (2014)، غوراري مقران (2014)، براهيم الحملاوي سيد علي (2014)، بونوة نبيل (2015)، وهاب أسماء فريال (2018)، الغالي حنان (2018).