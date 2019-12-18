الرئيس الأمريكي يتهم رئيسة مجلس النواب بقيادة "محاولة انقلاب غير قانونية"

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامبي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بـ"تقويض الديمقراطية الأمريكية" وبمحاولة "الانقلاب"، معبرا عن غضبه في رسالة من خمس صفحات وجهها لبيلوسيي على خلفية التحقيقات التي يجريها مجلس النواب الأمريكي الرامية إلى عزله من منصبه.

ووجه ترامب في رسالتهي حديثه إلى بيلوسي قائلا: "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس"، واعتبر أن تصويت مجلس النواب "لا يعدو كونه محاولة انقلاب غير قانونية".

وتابع مخاطبا بيلوسي "إنك غير قادرة على القبول بحكم صناديق الاقتراع خلال انتخابات 2016 الكبيرة".

ويصف ترامب التحقيق الرامي لعزله بأنه "حملة اضطهاد" ويعول على تبرئته في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ بعقد جلسات لمحاكمة الرئيس ترامب بعدما بات شبه محسوم أن يصادق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على توجيه اتهامين لترامب ليحال إلى المحاكمة في الغرفة العليا من الكونغرس.

وأطلق الديمقراطيون في نهاية سبتمبر الماضي إجراءات عزل ترامب بسبب طلبه من أوكرانيا التحقيق بشأن منافسه جو بايدن المرشح الأوفر حظا لتمثيل الحزب الديمقراطي ومواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

ويتهم الديمقراطيون الرئيس الجمهوري بأنه أساء استخدام السلطة لتحقيق أهدافه لاسيما عبر تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا.

وفي حال صدور القرار بعزله، قد يصبح ترامب ثالث رئيس يطلق مجلس النواب إجراءات عزله بعد آندرو جونسون في عام 1868 وبيل كلينتون في عام 1998.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون قد استقال عام 1974 قبل تصويت مجلس النواب على إطلاق إجراءات عزله، علما أن أيا من جونسون أو كلينتون لم تتم إدانته في مجلس الشيوخ.