تربية: أزيد من 62 ألف أستاذ يجتازون امتحانات الترقية في 31 ديسمبر الجاري

سيجتاز أزيد من 62 ألف استاذ في الاطوار التعليمية الثلاث (ابتدائي،متوسط، ثانوي) الاختبارات المهنية للالتحاق برتب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بعنوان سنة 2019، وذلك في 31 ديسمبر الجاري، موزعين على 233 مركز إجراء، حسب ما كشف عنه اليوم الاربعاء المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مصطفى بن زمران.

وأوضح بن زمران في افتتاح ملتقى رؤساء اللجان الولائية للملاحظين للامتحانات المهنية، ان "كل الاجراءات التنظيمية اتخذت لضمان حسن سير امتحانات الترقية التي تخص 42.677 منصب في رتبتي أستاذ مكون وأستاذ رئيسي، والتي سيجتازها 62.429 مترشح موزعين على 233 مركز إجراء عبر التراب الوطني".

وحسب نفس المسؤول، فان امتحانات الترقية هذه "ستكون بنفس مستوى تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية"، مبرزا أن عدد مناصب الترقية في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي بلغ 10.066 منصب و 11.573 منصب ترقية في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط و 18.360منصب في رتبة أستاذ رئيسي للطور الابتدائي".

كما تم تسجيل 653 منصب ترقية في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي و 1.104 أستاذ مكون في التعليم المتوسط و921 منصب في رتبة أستاذ مكون للطورالابتدائي".

ووفق جدول سير الاختبار، يجتاز المترشحون في كل رتبة اختبارين.

فبالنسبة لمنصب أستاذ رئيسي للأطوار التعليمية الثلاث، سيجتاز المترشحون اختبارا في تعليمية الاختصاص وآخر في علوم التربية. أما بالنسبة لمنصب أستاذ مكون في الاطوار التعليمية الثلاث، فسيجتاز المترشحون اختبارا في تعليمية الاختصاص وآخر في هندسة التكوين.