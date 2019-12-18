خبراء ينوهون بمعرض الانتاج الوطني الذي ينطلق هذا الخميس

أكد خبراء اقتصاديون أن الطبعة الـ 28 لمعرض الانتاج الوطني التي يشارك فيها أكثر من 500 شركة وطنية عمومية وخاصة وبحضور قوي للصناعات العسكرية، ستساهم في التعريف بالمنتوج الوطني متوقعين أن تكون طبعة استثنائية نظرا للتحولات التي تعرفها الجزائر.

وأوضح الخبير الاقتصادي هواري دغريس لدى حلوله ضيفا على القناة الاولى أن الطبعة 28، التي ستمتد من 19 الى 28 ديسمبر الجاري، تحمل خصائص تميزها أبرزها مشاركة تزيد من 500 شركة بين عمومية وخاصة مؤكدا أنها تأتي في ظرف خاص مما يجعلها قادرة على فتح افاق جديدة للتعريف بالمنتوجات الوطنية وتبادل الخبرات، مضيفا أن بعض القطاعات تعرف تطورا ملحوظا كاشفا أن القطاع الفلاحي يدر 30 مليار دولار سنويا.

من جانبه قال استاذ الاقتصاد بمدرسة القليعة عبدالقادر بريش إن من اكبر أزمات الاقتصاد الوطني غياب المعلومة الاقتصادية منوها بمثل هذه المعارض التي ستساهم في التواصل وتبادل الخبرات للخروج من التبعية لقطاع المحروقات.

يذكر أن الطبعة الثامنة والعشرين- التي ستمتد من 19 الى غاية 28 ديسمبر- ستكون مجالا لاستعراض تجربة أكثر من خمسين شركة ناشئة خصص لها جناح كامل ستكون عبارة عن مشتلة للافكار والفرص، كما تشكل فرصة للفاعلين لتأسيس نظرة مشتركة لمستقبل الإنتاج الوطني والتعريف بالقدرات الانتاجية لكل شركة وأيضا القدرات الانتاجية للصناعات العسكرية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية