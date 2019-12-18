الألعاب الاولمبية 2020: المنتخب الوطني يستهل المنافسة بمواجهة الكاميرون و غياب منتخب الإناث

يستهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال مشوار في التصفيات المؤهلة للألعاب الاولمبية (طوكيو 2020), بمواجهة المنتخب الكاميروني , في الدورة التي سقام فعالياتها بمصر في الفترة الممتدة من 6 الى 12 جانفي 2020, وذلك وفق ما اسفرت عنه عملية القرعة التي جرت مساء الثلاثاء خلال الاجتماع الاداري للكونفدرالية الافريقية للكرة الطائرة .

وبعد المواجهة الاولى ضدّ الكاميرون , سيكون اشبال الناخب الوطني كريمو برناوي على موعد بمواجهة منتخب تونس في الجولة الثانية من الدورة , قبل مواجهة منخب غانا في الجولة الثالثة ثم منتخب مصر في الجولة الاخيرة.

وستنشط هذه الدورة الخاصة بفئة الاكابر ذكور , من قبل خمسة منتخبات هي : الجزائر , الكاميرون, تونس, غانا , مصر , على ان يتشرف المتوج بلقب هذه الدورة الهامة بتمثيل افريقيا في الطبعة الـ 32 للألعاب الاولمبية المقررة بطوكيو في الفترة الممتدة من 24 جويلية الى 9 أوت 2020 .

وتجدر الاشارة انّ منتخبي بوتسوانا و النيجر اللذان كان من المقرر مشاركتهما في الدورة , قد اعلنا انسحابهما في اللحظات الاخيرة.

وفي منافسة السيدات , سيغيب المنتخب الوطني الجزائري,- الذي اعلنت الاتحادية قبل ايام قليلة مشاركته في الدورة-, غيابه عن المنافسة المقررة بياوندي (الكاميرون من 4 الى 9 جانفي),ليلتحق بذلك بقائمة المنتخبات الغائبة التي تضم كذلك منتخبي جمهورية الكونغو الديموقراطية و السنغال.

وعليه , ستنشط دورة الاناث التي تم سحب قرعتها , هي الاخرى مساء الثلاثاء بالقاهرة, من قبل خمسة منتخبات, و ستسفر عن تولي المنتخب المتوج بلقبها بتمثيل الكرة الطائرة النسوية الافريقية في العاب طوكيو الاولمبية العام المقبل .

-- برنامج المقابلات (الذكور):

-- الجولة الاولى:

-- مصر / تونس -- الجزائر/ الكاميرون

(غانا معفاة)

-- الجولة الثانية :

-- الجزائر- تونس -- غانا - الكاميرون

(مصر معفى)

-- الجولة الثالثة :

-- الجزائر/ غانا -- الكاميرون /مصر

(تونس معفى)

-- الجولة الرابعة :

-- الجزائر / مصر -- تونس / غانا

(الكاميرون معفى )

-- الجولة الخامسة :

-- الكاميرون /تونس -- مصر/ غانا

(الجزائر معفى )

-- برنامج مقابلات السيدات :

-- الجولة الاولى :

-- نيجيريا /الكاميرون -- بوتسوانا /كينيا

(مصر معفاة)

-- الجولة الثانية :

-- الكاميرون / كينيا -- نيجيريا مصر

(بوتسوانا معفى )

--الجولة الثالثة :

-- مصر /الكاميرون -- بوتسوانا / النيجر

-- الجورة الرابعة:

-- نيجيريا / كينيا -- مصر / بوتسوانا

(الكاميرون معفى)

-- الجولة الخامسة:

-- بوتسوانا / الكاميرون -- كينيا / مصر

(نيجيريا معفى) .