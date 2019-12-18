الألعاب الاولمبية 2020: المنتخب الوطني يستهل المنافسة بمواجهة الكاميرون و غياب منتخب الإناث

يستهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال مشوار في التصفيات المؤهلة للألعاب الاولمبية (طوكيو 2020), بمواجهة المنتخب الكاميروني , في الدورة التي سقام فعالياتها بمصر في الفترة الممتدة من 6 الى 12 جانفي 2020, وذلك وفق ما اسفرت عنه عملية القرعة التي جرت مساء الثلاثاء خلال الاجتماع الاداري للكونفدرالية الافريقية للكرة الطائرة .
وبعد المواجهة الاولى ضدّ الكاميرون , سيكون اشبال الناخب الوطني كريمو برناوي على موعد بمواجهة منتخب تونس في الجولة الثانية من الدورة , قبل مواجهة منخب غانا في الجولة الثالثة ثم منتخب مصر في الجولة الاخيرة.
وستنشط هذه الدورة الخاصة بفئة الاكابر ذكور , من قبل خمسة منتخبات هي : الجزائر , الكاميرون, تونس, غانا , مصر , على ان يتشرف المتوج بلقب هذه الدورة الهامة بتمثيل افريقيا في الطبعة الـ 32 للألعاب الاولمبية المقررة بطوكيو في الفترة الممتدة من 24 جويلية الى 9 أوت 2020 .
وتجدر الاشارة انّ منتخبي بوتسوانا و النيجر اللذان كان من المقرر مشاركتهما في الدورة , قد اعلنا انسحابهما في اللحظات الاخيرة.
وفي منافسة السيدات , سيغيب المنتخب الوطني الجزائري,- الذي اعلنت الاتحادية قبل ايام قليلة مشاركته في الدورة-, غيابه عن المنافسة المقررة بياوندي (الكاميرون من 4 الى 9 جانفي),ليلتحق بذلك بقائمة المنتخبات الغائبة التي تضم كذلك منتخبي جمهورية الكونغو الديموقراطية و السنغال.
وعليه , ستنشط دورة الاناث التي تم سحب قرعتها , هي الاخرى مساء الثلاثاء بالقاهرة, من قبل خمسة منتخبات, و ستسفر عن تولي المنتخب المتوج بلقبها بتمثيل الكرة الطائرة النسوية الافريقية في العاب طوكيو الاولمبية العام المقبل .
-- برنامج المقابلات (الذكور):
-- الجولة الاولى:
-- مصر / تونس -- الجزائر/ الكاميرون
(غانا معفاة)
-- الجولة الثانية :
-- الجزائر- تونس -- غانا - الكاميرون
(مصر معفى)
-- الجولة الثالثة :
-- الجزائر/ غانا -- الكاميرون /مصر
(تونس معفى)
-- الجولة الرابعة :
-- الجزائر / مصر -- تونس / غانا
(الكاميرون معفى )
-- الجولة الخامسة :
-- الكاميرون /تونس -- مصر/ غانا
(الجزائر معفى )
-- برنامج مقابلات السيدات :
-- الجولة الاولى :
-- نيجيريا /الكاميرون -- بوتسوانا /كينيا
(مصر معفاة)
-- الجولة الثانية :
-- الكاميرون / كينيا -- نيجيريا مصر
(بوتسوانا معفى )
--الجولة الثالثة :
-- مصر /الكاميرون -- بوتسوانا / النيجر
-- الجورة الرابعة:
-- نيجيريا / كينيا -- مصر / بوتسوانا
(الكاميرون معفى)
-- الجولة الخامسة:
-- بوتسوانا / الكاميرون -- كينيا / مصر
(نيجيريا معفى) .