الألعاب الاولمبية 2020: المنتخب الوطني يستهل المنافسة بمواجهة الكاميرون و غياب منتخب الإناث

18/12/2019 - 16:28

يستهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال مشوار  في التصفيات المؤهلة للألعاب الاولمبية (طوكيو 2020), بمواجهة المنتخب  الكاميروني , في الدورة التي سقام فعالياتها بمصر في الفترة الممتدة  من 6 الى 12 جانفي 2020, وذلك وفق ما اسفرت عنه عملية القرعة التي جرت مساء الثلاثاء خلال الاجتماع الاداري للكونفدرالية الافريقية للكرة الطائرة .

وبعد المواجهة الاولى ضدّ الكاميرون , سيكون اشبال الناخب الوطني كريمو  برناوي على موعد بمواجهة منتخب تونس في الجولة الثانية من الدورة , قبل مواجهة  منخب غانا في الجولة الثالثة ثم منتخب مصر في الجولة  الاخيرة.

وستنشط هذه الدورة الخاصة بفئة الاكابر ذكور , من قبل خمسة منتخبات هي  : الجزائر , الكاميرون, تونس, غانا , مصر , على ان يتشرف المتوج بلقب هذه  الدورة الهامة بتمثيل افريقيا في الطبعة الـ 32 للألعاب الاولمبية  المقررة بطوكيو في الفترة الممتدة من 24 جويلية الى 9 أوت 2020 .

وتجدر الاشارة انّ منتخبي بوتسوانا و النيجر اللذان كان من المقرر  مشاركتهما في الدورة , قد اعلنا انسحابهما في اللحظات الاخيرة.

وفي منافسة السيدات , سيغيب المنتخب الوطني الجزائري,- الذي اعلنت  الاتحادية قبل ايام  قليلة مشاركته في الدورة-, غيابه عن المنافسة المقررة  بياوندي (الكاميرون من 4 الى 9 جانفي),ليلتحق بذلك بقائمة المنتخبات  الغائبة التي تضم كذلك منتخبي جمهورية الكونغو الديموقراطية و السنغال.

وعليه , ستنشط دورة الاناث التي تم سحب قرعتها , هي الاخرى مساء الثلاثاء بالقاهرة, من قبل خمسة منتخبات, و ستسفر عن تولي المنتخب المتوج  بلقبها بتمثيل الكرة الطائرة النسوية الافريقية في العاب طوكيو  الاولمبية العام المقبل .

 -- برنامج  المقابلات (الذكور):   

  -- الجولة الاولى: 

-- مصر   / تونس   -- الجزائر/  الكاميرون 

         (غانا معفاة)

-- الجولة الثانية :

-- الجزائر- تونس     -- غانا  - الكاميرون

      (مصر معفى)

-- الجولة الثالثة :

-- الجزائر/ غانا       -- الكاميرون /مصر

      (تونس معفى)

-- الجولة الرابعة : 

-- الجزائر / مصر    -- تونس / غانا 

     (الكاميرون معفى )

-- الجولة الخامسة :

-- الكاميرون /تونس   -- مصر/ غانا 

    (الجزائر معفى )

-- برنامج مقابلات السيدات :

-- الجولة الاولى :

-- نيجيريا /الكاميرون     -- بوتسوانا /كينيا 

        (مصر معفاة)

-- الجولة الثانية :

-- الكاميرون / كينيا     -- نيجيريا  مصر 

        (بوتسوانا معفى )

--الجولة الثالثة :

-- مصر /الكاميرون  -- بوتسوانا / النيجر 

-- الجورة الرابعة:

-- نيجيريا / كينيا    -- مصر / بوتسوانا 

    (الكاميرون معفى)

-- الجولة الخامسة: 

-- بوتسوانا / الكاميرون    -- كينيا / مصر 

     (نيجيريا  معفى)   .

أوسمة:

رياضة, الكرة الطائرة