الطبعة الــ6 لبطولة العالم : المنتخب الجزائري للفوفينام يحصد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات

توج المنتخب الوطني الجزائري للفوفينام فيات فوداو، في اليوم الأول لمنافسات الطبعة السادسة لبطولة العالم للاختصاص التي تحتضنها كمبوديا من 16 -22 ديسمبر ،بثلاث ميداليات ذهبية وواحدة برونزية.

وأهدى الجزائر الذهب كل من: خيشان عادل تمطاوسين في اختصاص صونغ لين كيام "منازلة منظمة بالسيف " وصونغ لين (منازلة منظمة ثنائي بدون سلاح) إضافة إلى أيوب سنيغري في منازلة اقل من 82 كلغ ، فيما نال الفريق النسوي ( إناث جماعي ) المتكون من صونية بوهراوة ، كنزة بوجمعة ، هاجر اكراز ، ميدالية برونزية " تقني" . وصرح رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو في صفحته الرسمية على الفايسبوك : "اليوم الاول من المنافسة كان موفّقا .

الحمد لله الذي نجحنا في افتكاك ثلاث ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة ." وأضاف: " المستوى الفني للمنافسة ، عالمي بامتياز .

النخبة الوطنية التي تحتل مركز الوصافة هي الأخرى ، أبانت عن قدرات قتالية عالية بدليل افتكاكها في اليوم الأول ثلاث ذهبيات." ويدخل المنافسة العالمية غدا الخميس ، كل من جمال سيف الدين، منازلة لأقل من 90 كلغ، محمد إسلام بن داود منازلة اقل من 64 كلغ بلحاج جيلالي ( تقني) ودفاع ذاتي ضد شخص واحد (مختلط/ تقني) سيجمع ، صونيا بوهرواة وأسامة اوزو .

وأشركت الهيئة الفدرالية لأول مرة تشكيلة جديدة من المصارعين شباب تتكون من 19 عنصرا ، منهم اربع سيدات في إطار سياستها الرامية إلى تشبيب الفريق الوطني و إعطائه نفسا جديدا، تحت إشراف المدربين كمال لوناس، بوعلام قرياتي وعثمان جلودي.

المصدر : وأج