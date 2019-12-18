مدرب الخضر السابق صالح بوشكريو مدربا جديدا لنادي مضر السعودي لكرة اليد

عين المدرب الوطني السابق للمنتخب الجزائري، صالح بوشكريو مدربا جديدا لنادي مضر السعودي، حسب ما أعلن عنه اليوم الأربعاء على صفحة التواصل الاجتماعي "تويتر" النادي الناشط في القسم الأول.

و أوضح نادي مضر في بيان له :" لقد اتخذت إدارة النادي كل الترتيبات المتعلقة باستقدام المدرب الجزائري بوشكريو الذي سيقود الفريق في المواعيد الوطنية و الدولية حتى نهاية الموسم الجاري.و سبق له أن تولى عدة منتخبات و أندية عربية.وسيكون حاضرا بعد أسبوعين بالسعودية لمباشرة مهامه".

وكان نادي مضر قد تجرع لهزيمة داخل قواعده يوم أمس أمام الوحدة (19-22) لحساب الجولة العاشرة للدور التمهيدي للبطولة السعودية.و كان بوشكريو (57 سنة) قد غادر في شهر فبراير الماضي نادي الشارقة الإماراتي.

قبل ذلك، أشرف على المنتخب الإماراتي (2017-2018) و نظيره البحريني في مناسبتين (2016-2015) و (2016-2017).

كما تولى بوشكريو الإشراف على المنتخب الجزائري في كأس أفريقيا للأمم-2016 بمصر حيث فشل في التأهل لمونديال-2017 بفرنسا، بعد اكتفائه بالمركز الرابع (هزيمة أمام أنغولا : 19-24) في اللقاء الترتيبي.

مع المنتخب الجزائري ، توج بوشكريو كلاعب بأربعة ألقاب قارية (1983’ 1985، 1987 و 1989) قبل أن يدخل عالم التدريب عام 1995.

المصدر : وأج