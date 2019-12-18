ابتداء من 5 جانفي : بإمكان حاملي "البطاقة الذهبية" لبريد الجزائر سحب أموالهم من الشبابيك الآلية البنكية

أعلنت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في بيان لها أن مؤسسة بريد الجزائر أمضت ، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اتفاقية مع شركة النقد الآلي و العلاقات التلقائية بين البنوك (SATIM) و تجمع النقد الآلي "جي مونيتيك" بخصوص التعاملات ما بين النظام النقدي لبريد الجزائر و النظام النقدي ما بين البنوك.

و أوضح ذات البيان أن هذه الاتفاقية الموقعة في إطار تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي الأنظمة النقدية الوطنية البريدية منها و البنكية "ستدخل حيز التنفيذ يوم 5 يناير 2020 نظرا لبعض الاعتبارات التقنية".

و يضيف المصدر ، أن هذه الاتفاقية ستسمح لزبائن بريد الجزائر الحاملين "لبطاقة الذهبية" بالاستفادة من خدمات سحب الأموال من الشبابيك الآلية البنكية المتصلة بالنظام النقدي ما بين البنوك الذي تشرف على تسييره "صاتيم".

كما أشار ذات البيان إلى أن الاتفاقية ستمكن في نفس الوقت الحاملين للبطاقة البنكية "CIB" من القيام بخدمات السحب من الشبابيك الآلية المتصلة بالنظام النقدي لبريد الجزائر.

و تمنح هذه الاتفاقية ايضا لحاملي بطاقتي الذهبية و CIB امكانية القيام بعمليات الدفع عبر نهائيات الدفع الالكتروني التابعة لبريد الجزائر و البنوك التابعة لتجمع النقد الآلي "جي مونيتيك".

و حسب ذات المصدر ، فإن "نظام التعاملات البينية الذي تم تجسيده بعد تأمين النظامين النقديين استجابة للمقاييس العالمية هو ثمرة عمل قامت به مؤسسة بريد الجزائر منذ نهاية سنة 2015".

المصدر : وأج