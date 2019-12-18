سامي عقلي يدعوا رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية

دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات محمد سامي عقلي ، اليوم ، رئيس الجمهورية المنتخب ، السيد عبد المجيد تبون ، إلى اتخاذ إجراءات استعجالية من أجل إنقاذ المؤسسات الجزائرية التي تتواجد في وضع اقتصادي صعب .

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، الآن وقد أصبح لدينا رئيس جمهورية منتخب يجب أن نمضي قدما وان نتقدم بسرعة في المجال الاقتصادي الذي يحتاج إلى إجراءات استعجالية وأضاف يقول :" أن الاقتصاد الوطني يعيش حالة مرضية و فاقدا للثقة ، مثقل بالمشاكل ، إذ أن هناك شركات تعمل منذ عدة سنوات ، وهي شركات يجتاجها الاقتصاد الوطني في تشكيلة المناخ الاقتصادي .

وأول الحلول – حسبه – تكمن في استعادة الثقة من خلال رئيس جديد للجمهورية انتحب حديثا يتحتم عليه إعادة ترميم تلك الثقة التي يعاني منها المتعاملون الاقتصاديون الذين منهم عدد كثير حتى وان ليس لديه مشاكل بدأوا في التفكير بتوقيف نشاطهم وهو أخطر من أي أزمة يمكن أن نعيشها ".

وفي سياق ذي صلة قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات تحدث في ميكروفون القناة الأولى بحسرة شديدة على خطورة الأزمة الاقتصادية التي تعرفها معظم الفروع في الجزائر لاسيما قطاعات البناء ، الأشغال العمومية والمؤسسات الصغيرة ، كاشفا أن 60 في المائة من النسيج الاقتصادي منكوب بفقدان 650 ألف منصب شغل ".

ويتطلب هذا الملف التزاما رفيع المستوى ذا قطيعة مع ممارسات الماضي والإصغاء إلى ما يطلبه رجال الأعمال لكي يتسنى نقل رسالة أمل إلى رؤساء المؤسسات من أجل إنقاذ مناصب الشغل واستحداث مصادر الثروة ".

المصدر : القناة الأولى / الإذاعة الجزائرية