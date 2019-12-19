مقتل 14 شخصا و فقدان 13 آخرين في هجوم لجماعة "بوكو حرام" غرب تشاد

أعلن مسؤولون محليون، اليوم الأربعاء، مقتل 14 شخصا وفقدان 13 آخرين في هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" النيجيرية غرب تشاد.

وأكد محافظ كايغا، إيمويا سوابيبي، الهجوم الذي وقع قرب المنطقة الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد أسفر عن مصرع "14 قتيلا، خمسة جرحى و13 مفقودا جراء الهجوم".

من جهته قال حاكم المنطقة، نوكي شرف الدين، أن الهجوم أوقع تسعة قتلى على الأقل، موضحا أنه وقع في "منطقة محظورة يمنع فيها صيد السمك ".

وأسفر تمرد الجهاديين المستمر منذ عقد عن مقتل 35 ألف شخص وتشريد نحو مليونين من منازلهم في شمال شرق نيجيريا، بينما بات أكثر من 7،1 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في هذه المنطقة، بحسب أرقام الأمم المتحدة.