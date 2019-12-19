علاوة العايب للإذاعة: الأولوية لحكومة تكنوقراطية وسياسية وتعديل للدستور وقانون الإنتخاب

تحدث المختص في القانون الدستوري علاوة العايب عن الخطوات المقبلة لرئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون بعد أدائه اليمين الدستوري، اليوم الخميس، وأولوياته في الفترة المقبلة وكذا توقعاته لتركيبة الحكومة المقبلة.

وأوضح بروفيسور القانون علاوة العايب، في برنامج ضيف الصباح، أن مضمون اليمين الدستوري الذي يؤديه رئيس الجمهورية له دلالات ورمزية كبيرتين، ويمثل ثوابت الأمة الجزائرية وتراثها في الماضي والحاضر والمستقبل، و التي يلتزم بها رئيس الجمهورية.

وقال إن حضور شخصيات أجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي مراسم أداء اليمين يمثل زيادة تدعيم علاقات الأخوة والصداقة لأن الجزائر –يقول- لديها رصيد غني على المستوى الدولي انطلاقا من دورها على جميع المستويات لأنها دوما كانت رمزا مهما ولها مكانة مهمة.

وعن رؤيته للفترة المقبلة، أوضح علاوة العايب أن رئيس الجمهورية سيباشر بعد أداء اليمين مهامه برئاسة الجمهورية على أن يتسلم لاحقا إستقالة الحكومة الحالية، ثم يبدأ مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

و حول تركيبة هذه الحكومة، توقع الخبير الدستوري أن يكون الوزير الأول فيها شخصية سياسية وتكنوقراطية ويكون التشكيل الحكومي بين شحصيات تكنوقراطية وأخرى سياسية لأن مقتضيات الظرف الراهن تفرض ذلك، مبرزا أن الخطوات اللاحقة ستتجه نحو تعديل عميق للدستور وتعديل قانون الإنتخابات، وقبلهما إجراء الحوار مع الحراك كما تعهد هو بنفسه، لكن مشكلة الحراك أنه لا يملك قيادة.