عباس يدعو دول العالم الى الزام دولة الاحتلال بعدم عرقلة الانتخابات العامة

19/12/2019 - 10:18

دعت منظمة التحرير الفلسطينية دول العالم الى إلزام دولة الاحتلال اسرائيل  بعدم عرقلة اجراء الانتخابات  الفلسطينية في القدس الشرقية  مشددة على ان الشعب الفلسطيني  يواصل صموده وبقاءه ونضاله من اجل حريته واستقلاله عبر انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية .

 وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الاربعاء ان الانتخابات العامة الفلسطينية  المرتقبة لن تجرى  دون مشاركة  ابناء الشعب الفلسطيني  بمدينة القدس المحتلة  وليس في ضواحيها مهما كانت الظروف

 واضاف الرئيس عباس في مستهل اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح ان القيادة الفلسطينية تنتظر رد الاحتلال الاسرائيلي على طلب اجراء الانتخابات قبل اصدار المرسوم  الرئاسي  .

 من جهة ثانية  قال مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة  رياض منصور  ان تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة  لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يؤكد ان الشعب الفلسطيني يجب ان يمارس حقه في تقرير  لمصير من خلال دولة مستقلة  وأضاف منصور بان العالم  بأغلبيته المطلقة  لا يزال ملتفا حول المواقف العادلة  للشعب الفلسطيني   وقضيته العادلة .

 ميدانيا قصف الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم بخمسة صواريخ على ارض زراعية شمال غرب مدينة غزة  والحق دمارا وخرابا واشتعلت النيران  في المكان  المستهدف  .

 المصدر : مراسل الاذاعة الجزائرية خضر زعنون

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