رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية

أدى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, صباح هذا الخميس اليمين الدستورية خلال حفل رسمي جرى بحضور الهيئات العليا للأمة بقصر الأمم بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة.

و يأتي أداء الرئيس المنتخب لليمين طبقا للمادة 89 من الدستور ,التي تنص على أن رئيس الجمهورية " يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه".

و كان المجلس الدستوري قد أعلن يوم الاثنين الفارط عن انتخاب السيد عبد المجيد تبون رسميا رئيسا للجمهورية بعد فوزه بالرئاسيات التي جرت في 12 ديسمبر الفارط بنسبة 13, 58 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.

و عقب أدائه اليمين الدستورية تم تقليد رئيس الجمهورية, من قبل رئيس الدولة المنتهية عهدته عبد القادر بن صالح، بوسام من رتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني.