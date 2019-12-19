تصنيف فيفا للمنتخبات : المنتخب الجزائري ينهي السنة في الصف الـ 35

حافظ المنتخب الجزائري لكرة القدم على صفه الـ 35 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بشهر ديسمبر الجاري و الصادر هذا الخميس عن الهيئة الدولية عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

وعلى الصعيد الافريقي, يحتل "الخضر" المركز الرابع في الترتيب الذي لا يزال يتصدره المنتخب السنيغالي (المركز الـ 20), متبوعا بتونس (المركز الـ27) و نيجيريا (المركز الـ 31).

ومعلوم ان المنتخب الوطني قد حقق فوزين متتاليين في شهر نوفمبر الفارط في تصفيات كأس امم افريقيا 2021 ضد كل من زامبيا (5-0) بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة و بوتسوانا (1-0) بغابورون لحساب الجولتين الاولى و الثانية من المجموعة الثامنة.

ولم يطرأ أي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي في القمة, متقدما كل من فرنسا والبرازيل.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات الافريقية العشرة الاولى:

1- السنيغال (المركز الـ 20)

2- تونس (المركز الـ 27)

3- نيجيريا (المركز الـ 31)

4- الجزائر (المركز الـ 35)

5- المغرب (المركز الـ 43)

6- غانا (المركز الـ 47)

7- مصر (المركز الـ 51)

8- الكاميرون (المركز الـ 53)

9- مالي (المركز الـ 56)

10- جمهورية الكونغو الديمقراطية (المركز الـ 56).